我是廣告 請繼續往下閱讀

受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響暴雨淹大水，台北市內湖區昨大淹水，台北市長蔣萬安為此遭民眾和跨黨派議員罵爆。今（26）日他一大早主持完水災工作會報後，淋雨前往內湖災區視察復原狀況，並且慰問居民。有民眾表示自從納莉颱風後，這是第一次淹水，不過水來得快去得也快；另外蔣萬安發放慰助金時，也有災民要他快洗手，因為手有摸土，不過蔣萬安連忙說不用。北市今早仍持續下大雨，蔣萬安今早主持完0625水災第3次工作會報後，前往內湖視察災後復原狀況，並且慰問居民。只見蔣萬安在雨中聽取幕僚會報復原狀況，也一家一家的關心居民和發放慰助金，並表示會從寬認定淹水救助金。一名男性居民表示，其實水來得很快、去得也很快，一下子今天就乾了，一旁的副市長張溫德表示「對啊，表示我們排水OK」，蔣萬安也坦言「現在極端氣候，雨真的太快了」，居民說，從納莉颱風到現在，這都沒有淹水，但這次又淹水，「市長你辛苦了，你事情也很多」，蔣萬安則忙表示不會，也會再調一些機具過來。另外有名正在清理家裡的居民跟蔣萬安說「先洗手一下，我手都摸土了」，蔣萬安則急忙說「不用」，該居民說「等你很久了，還以為你都不出來，里長也辛苦了，你們先忙」此外也有女性居民說，「別人災情比較重，幫忙他們，我們自己處理」，更說昨天北市清潔隊昨天、今天都有幫忙。