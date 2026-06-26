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▲台南中山店於今年租賃合約期滿後不再續約，並於10月底結束營業。後續將由台南新天地與台南小北門店，持續服務台南民眾。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越台南中山店經營近30年傳將結束營業，今（26）日官方證實「於今年租賃合約期滿後不再續約，並於10月底結束營業」，並且。該商場為新光三越今年奪下台北車站商場招標案，搶下北車商場未來15年經營權，將打造兼具商業與生活機能的「城市客廳」，成為台北新國門的重要地標。新光三越官方聲明，台南中山店是新光三越第四家分店，自1996年開幕以來，陪伴台南顧客共同走過30載；基於未來發展的策略考量，。後續將由台南新天地與台南小北門店，持續服務台南民眾。新光三越衷心感謝一路以來攜手同行的每一位顧客、合作夥伴和同仁，讓新光三越得以深耕府城，與大台南市民共同累積30年珍貴而美好的生活記憶。新光三越也提到，公司近年持續投資台灣市場，2023年推出Diamond Towers台北忠孝店，2025年台南小北門店開幕，這座新商場正是新光三越今年擊敗微風集團，取得的台北車站商場經營案，未來將取得北車商場15年經營權。新光三越規劃以台北車站為核心，呼應台北西區門戶計畫，串聯南西商圈與台北站前商圈，結合近450萬會員生態圈、創新零售科技及軟硬體升級，並導入藝術文化與潮流等多元體驗，打造兼具商業與生活機能的「城市客廳」，成為台北新國門的重要地標。