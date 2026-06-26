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▲葛斯齊否認爆料內容，強調自己沒有任何婚姻紀錄。（圖／葛斯齊臉書）

知名狗仔葛斯齊今（26）日遭爆料，在中國和一名有錢富婆結婚，但與他交往15年的台灣女友並不知情，疑似是負心漢。對此，葛斯齊稍早在自己的臉書發文回應：「我在世界各地，沒有任何婚姻及結婚紀錄」，他也表示自己與15年的女友已經分手，雙方各自安好，並未交惡。據《鏡週刊》報導，葛斯齊近年事業重心轉往中國發展，感情方面也與一名富婆互動親密，該富婆甚至會開直播，大聊她與葛斯齊的感情故事，甚至對粉絲直言：「我和葛斯齊結婚都已經好久了，你們的消息delay了，更新一下好不好。」但葛斯齊在台灣其實有相戀15年的女友，身邊朋友都認識，這位女友似乎不知葛斯齊在中國結婚一事。對此，葛斯齊稍透過臉書發文回應：「」這個「她」，應該就是在說台灣女友。葛斯齊話鋒一轉，也提到雙方已經分手了：「」。至於富婆為何說他們已婚，葛斯齊表示只是為了嗆黑粉罷了，「大陸女所言是說給她的黑粉聽！（我是事先知情）」。他也怒罵週刊沒向他求證：「打個電話都不會嗎？」顯然超火大。