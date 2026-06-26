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2026年世界盃小組賽持續燃燒！在 D 組最後一輪土耳其對陣美國的比賽中，國際足球總會（FIFA）官方證實，美國的首顆進球讓本屆賽事總進球數累積至173球，正式刷新世界盃單屆賽事的歷史進球紀錄，這僅僅是在小組賽階段，很顯然後續數字後持續增加。賽前，土耳其隊在本屆小組賽前兩場比賽中，總計狂轟62次射門卻一球未進，表現極為掙扎。今日對陣美國隊的比賽進行到第10分鐘，陣中天才新星居萊爾（Arda Guler）挺身而出，接獲隊友伊爾馬茲（Yilmaz）傳球後在禁區內冷靜破門，攻入土耳其本屆世界盃的「第一球」。這一球不僅讓現場觀眾沸騰，更終結了全隊長達62腳射門的進球荒。至此，本屆參賽球隊中，僅剩下巴拿馬隊尚未在小組賽中取得進球，而巴拿馬將在末輪迎戰實力強勁的英格蘭隊，能否打破僵局備受關注。今日的賽事高潮不斷，比賽開場僅3分鐘，美國隊便迅速攻破土耳其球門，FIFA 隨即發布數據，宣布這顆進球是本屆賽事的第173球，正式宣告刷新世界盃單屆賽事的總進球紀錄，讓這場小組賽成為名副其實的「紀錄之夜」。儘管土耳其在小組賽中已遭到淘汰，但在對陣美國的比賽中展現了極高的戰鬥意志。在居萊爾扳平比分後，土耳其於第31分鐘由柯克曲（Orkun Kokcu）再進一球，展現了強大的反擊能力，反觀提前鎖定小組第一的美國隊，則因陣容大面積輪換，在防守端出現多次失誤，導致戰局出現意外落後。面對已經確保晉級32強淘汰賽（將對陣波士尼亞與赫塞哥維納）的美國隊，總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）本場比賽大膽啟用了9名輪換球員，試圖為接下來的淘汰賽調整陣容深度。然而，頻繁的防守失誤讓球隊陷入苦戰。儘管比賽結果對於出線形勢已無影響，但土耳其隊展現了絕不輕易言敗的態度，球員們在場上奔跑拼搏，贏得了現場球迷的尊敬。隨著小組賽進入尾聲，本屆賽事的火網密集度與進球效率均創下歷史新高，讓全球球迷對於接下來的淘汰賽階段充滿期待。