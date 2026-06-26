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台中老屋修繕補助將於7月1日正式開跑，台中市都發局推出為期3個月的「老宅延壽機能復新計畫」，針對30年以上老舊建物提供修繕補助。都發局特別澄清，此補助「絕非先搶先贏」，將於9月30日截止受理後採統一審查，呼籲市民無須恐慌搶辦，只要在期限內備齊文件送件即可。都發局指出，台中市屋齡30年以上之建築物日益增加，為協助延長房屋使用壽命、提升結構安全，市府透過內政部推動此計畫，期盼兼顧都市景觀改善與社區活化。本次補助特別結合建築物結構安全性能評估，並鼓勵市民採用國產品牌建材，藉此引導共同打造安全、耐久且宜居的生活環境。都發局表示，此計畫補助對象為屋齡30年（含）以上合法建築物，包含4至6層樓且住宅使用樓地板面積或戶數達二分之一以上的公寓，以及6層樓以下、全棟供住宅使用的獨棟建築物。申請建築物須辦理結構安全性能評估並採用國產品牌建材，其中公寓由管理委員會、管理負責人或經全體區分所有權人同意推派代表提出申請；透天住宅則由所有權人或經全體所有權人同意推派代表申請。另外，補助項目包括建築物立面修繕、屋頂防水隔熱、外掛式空調及外部管線安全改善、增設或改善室外無障礙設施，以及住宅室內修繕等；公寓另可申請增設昇降設備、樓梯間及公共管線修繕更新，以及老舊招牌、違規物或違建拆除等工程。另不論公寓或透天住宅，均須先申請共用或室外修繕補助項目，始得申請專有及室內部分修繕補助。都發局表示，詳細補助金額、申請資格及相關規定，請參閱「因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法」。各項申請表格與相關資料，市民即日起可至台中市政府都市發展局網站下載利用。