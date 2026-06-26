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▲周可傑40歲後變成一個廢中年，由張孝全（左）飾演，陳立璇則由蘇慧倫飾演。（圖／翻攝自IG＠dogman.2005）

嚴藝文執導的新劇《欠妳的那場婚禮》日前已在Netflix一次上架全10集，由張孝全、謝盈萱、姚淳耀、蘇慧倫等人主演，描繪中年夫妻面臨婚姻危機與人生課題，播出後掀起不少討論。近日有網友在threads發文詢問「《欠妳的那場婚禮》好看嗎？」意外釣出大批劇迷留言推薦，不少人直呼：「35歲以上看了超有共鳴！」有網友在Threads發文詢問：「請問各位，《欠妳的那場婚禮》好看嗎？大家看了嗎？大家覺得如何？」貼文曝光後，吸引不少觀眾分享觀後感。許多人認為，這部作品並非典型愛情劇，而是隨著人生歷練愈深，愈能感受到角色心境。有40歲網友表示：「40歲的人看，覺得有共鳴。」也有人留言：「同樣不惑之年的我，覺得好看」、「這次的戲路需要有點歷經過程才會覺得對味。」不少觀眾更大讚，嚴藝文擅長描寫人物情感，劇情真實自然，「嚴藝文出品不會難看的，她很厲害，各種年紀都有顧到」，認為即使不同世代，也都能在劇中找到屬於自己的感動。除了劇情獲得好評，演員表現也受到不少觀眾稱讚。有網友分享，自己一口氣追完10集，「已過不惑之年的我，很有共鳴，有些片段就像曾經的自己走過的，能默默眼眶泛淚，也能邊拍大腿邊大笑，這部片大概有87%會是今年我最喜歡的劇了。」更提到已經把宇宙人唱的主題曲《沒有人像我一樣》、《兩人雨天》加進自己歌單當中另外，也有不少人點名張孝全的哭戲最令人印象深刻，「張孝全在車裡哭的時候真的沒辦法不哭」，姚淳耀這次不同於以往反派形象的演出也獲得觀眾讚賞。還有人表示，自己平時幾乎不看愛情劇，「只有嚴藝文可以寫得很真實」，更直呼《欠妳的那場婚禮》是近年最好看的台劇之一。