我是廣告 請繼續往下閱讀

緊盯狀況 目前沒有災情

全力提升台北市整體降雨承受力到88毫米

台北市內湖區昨受到短時強降雨影響而一度嚴重積淹水，引發民怨。對此，台北市長蔣萬安今（26）日一早進駐應變中心主持水災工作會議，他提到，一直到早上為止，市府都在緊盯情況，目前沒有重大災情，跨局處的治水會議上也決定要將台北市整體降雨承受力從78.8毫米提高到88毫米，會全力推進。蔣萬安今於受訪時指出，市府從前一晚一直持續緊盯整個狀況，而在監測到、也確認了雨勢是超過、大於排水設計標準。市府也即刻掌握，並在各區即刻地進行部署。目前則暫時沒有重大災情。蔣萬安也提到，排水設計標準是每小時78.8毫米，短時雨量超過該標準才會導致淹水。尤其昨天在內湖，時雨量就已經超過100毫米，甚至10分鐘的雨量也有超過23毫米。所以這是一個短時間，包含強降雨，已經超過了台北市原本排水設計的標準78.8毫米。蔣萬安表示，所以在昨天跨局處治水方案的會議上，也討論要將台北市整體降雨承受力從78.8毫米提高到88毫米，這部分會持續全力來推進，這些也都是氣象團隊實際監測的數據。