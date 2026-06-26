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受到第7號颱風「米克拉」外圍環流影響，再加上鋒面接近、西南風增強，台北市昨（25）日遭到雨彈狂炸，包括內湖、南港等多區都爆發嚴重淹水災情，蔣市府的防洪治水能力備受外界質疑。對此，民進黨在台北市南港、內湖選區8連霸的資深議員李建昌開罵，蔣萬安就是以為他穩連任的？民主時代，台北人真的要這樣縱容他嗎？「蔣不聽，就是講不聽！」李建昌痛批，內湖昨日𣊬間暴雨，他原先關注幾年前因暴雨淹水的大湖山莊街，沒想到，這𥚃反而沒淹，水淹的是各大重要路段，包括內湖路三段與金龍路口、港墘路、大湖公園水漫近游泳池等。李建昌直言，這在過去十年不曾淹水的地方，這次淹了近大腿高，整個水利治理就是破功了。氣象署每天的天氣預報，雨量預估提醒再提醒，市長好像麻痺、不當一回事。享有權力的傲慢，就是可能犧牲市民的生命財產，光鮮的外表，呈現的就是空洞無能！