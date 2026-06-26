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▲厄瓜多以2：1逆轉擊敗奪冠熱門德國隊，闖進世界盃32強，更成為史上第一支使用「最佳8支第三名」賽制搶下32強淘汰賽門票的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽上演史詩級爆冷！小組賽E組最終輪賽事中，厄瓜多隊（Ecuador）以2：1逆轉擊敗四屆冠軍勁旅德國隊，成功挺進32強淘汰賽。這場歷史性的勝利讓舉國陷入狂歡，厄瓜多總統諾沃亞（Daniel Noboa）更直接透過官方管道，霸氣宣布6月26日為全國法定假日。厄瓜多在小組賽前兩輪表現平平，不僅一球未進且勝場掛蛋，賽前鮮少有人看好他們能從德國隊手中搶下積分。然而，這支「三色軍團」在關鍵一戰展現了驚人的拼搏精神，在落後的情況下連進兩球完成大逆轉，這不僅是該國自2006年德國世界盃以來，再次闖入淘汰賽階段，更因擊敗足球強權德國，讓全體國民情緒沸騰。賽後，諾沃亞總統隨即在個人社交平台X上發文，激動地寫道：「感謝球員與教練團，你們克服了外界的質疑、謾罵與艱難時刻，站穩了腳步，為全國帶來了無與倫比的巨大喜悅。明天放假一天！厄瓜多萬歲！」為了讓全國人民能共同慶祝這項體育壯舉，總統府迅速發布了正式的「第431號行政令」。這項公告明文規定，6月26日為厄瓜多全國法定假日，且涵蓋公部門與私營企業，並特別註明「此假日不得調休」，強調這是為了讓全體國民能夠在這一刻團結一致，共享這份令國家充滿自豪與榮譽的勝利時刻。厄瓜多政府在官方公告中特別肯定了國家隊的表現，認為球員們高舉國旗奮戰的精神，為國家帶來了超越足球勝負本身的團結力量。