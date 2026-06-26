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日本隊在2026年世界盃分組賽最終戰以1：1逼平瑞典，順利以F組第二名晉級32強淘汰賽，16強將硬碰世界排名第6的奪冠大熱門巴西。對此高齡80歲、向來以毒舌著稱的日本足球名嘴塞爾吉奧越後（Sergio Echigo），接受《日刊體育》專訪。他一如往常大潑冷水，直言日本隊碰上巴西的「勝率只有4成」，並警告球員與球迷：「別再拿去年贏過巴西的事來自我催眠。」回顧與瑞典一戰，塞爾吉奧越後坦言下半場最後階段看得他冷汗直流：「最後真的非常危險。要不是門將鈴木彩艷守住最後那幾球，日本早就輸了。瑞典直到最後一刻想贏球的執念都比日本強烈，這也是日本在比賽中多數時間都被壓著打的原因。」不過他也肯定日本隊「為晉級而戰」的防守策略。他提到，包含前田大然展現速度破門、堂安律的精采妙傳都很出色，而領先後森保一換上長友佑都與渡邊剛，很明顯是將守備優先於進攻，「不論內容如何，日本隊靠著自己的力量拿到分組第二晉級，這點還是值得給予肯定。」話鋒一轉，越後隨即展現毒舌本色，正色表示：「但大家要搞清楚，真正的世界盃從淘汰賽現在才正式開始。不論是梅西（Lionel Messi）等頂級巨星，還是各組強權，小組賽都只是照著劇本在走，接下來硬碰硬的戰局，才會測試出日本隊的『真本事』。」對於日本隊即將在休士頓決戰巴西，外界不少聲音期待日本能複製2025年10月國際友誼賽中，驚天逆轉擊敗巴西的奪勝劇本。對此，塞爾吉奧越後毫不客氣地駁斥。：「我必須再次強調，大家最好快點忘記去年10月日本歷史首勝巴西這件事。當時只是熱身賽，巴西這次不管是派出的陣容還是『動真格』的程度，跟那時候完全是不同級別。別想著會輕鬆上演什麼『休士頓奇蹟』。」越後評估日本隊的勝率大約只有4成，唯一的勝機在於複製小組賽對決荷蘭時的鐵桶陣：「日本必須擺出鐵桶陣，全力防守並完全抓反擊的機會，才可能有一線生機。但反過來說，巴西的贏球機率就是高達6成。」最後，他重申世界盃淘汰賽是一戰定生死的殘酷舞台，日本隊必須在關鍵時刻拿出「120%的突破性表現」才有辦法改寫歷史心魔。