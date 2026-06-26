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▲苗金鳳生前曾以《一水隔天涯》、《珍珠淚》等粵語片走紅，建立了柔弱又楚楚可憐的螢幕形象。（圖／翻攝自微博）

香港資深女星苗金鳳（本名林慧珊）在近日傳出病逝消息，藝人田啟文也代替她的家屬證實噩耗，表示苗金鳳已在昨（25）日於將軍澳醫院離世，享壽80歲。苗金鳳生前曾以《一水隔天涯》、《珍珠淚》等粵語片紅遍港台，突然的逝世消息，讓影迷都感到非常不捨。苗金鳳在近日傳出離世消息後，她的家屬也在昨日透過藝人田啟文證實噩耗，表示苗金鳳已在當天下午3點，於將軍澳醫院過世，但並未透露詳細的離世原因，據傳是因病離世。苗金鳳是在60年代紅極一時的知名影星，在17歲踏入演藝圈後，就以首部作品《雙鳳仇》受到外界關注。之後又以《一水隔天涯》、《珍珠淚》等粵語片走紅，《一水隔天涯》更是讓她紅遍港台，苗金鳳也因此成功建立了柔弱、楚楚可憐的螢幕形象，成為60年代的代表女星之一。除此之外，她也跨足小螢幕，曾岀演《烈火雄心》、《真情》等劇，在《真情》中的「越南婆」一角更是深植人心，展現多變的精湛演技。私生活方面，苗金鳳曾有兩段婚姻，她在剛出道沒多久、20歲的年紀就嫁給了大自己20歲的電影公司老闆劉芳，並生下兩子。不過這段婚姻沒有維持多久就因性格不合以離婚告終，但兩人仍保持友好關係。而在30多歲時，苗金鳳與澳洲華僑醫生再婚，並移居到澳洲雪梨，而這段婚姻也因生活理念與性格磨合不易，僅維持兩年就畫下句點，苗金鳳選擇獨自返回香港照顧兒子，晚年則大多過著單身生活。曾為60年代代表女星的她，如今突然傳出離世，也讓影迷們都非常不捨，感嘆是「一代影后的殞落」。