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雨彈炸新竹！淹水災情畫面曝光 眾怨：上班先溯溪

▲台元科技園區淹水嚴重，社區外都是災情。（圖／民眾提供）

▲▼新竹市民回報淹水情形，只見路邊機車騎士都險些被水流沖倒，不禁直呼：「沒想到去上個班還要先溯溪。」（圖／Threads授權@johnny_johnnyboy）

▲新竹市花園街地下道淹水已緊急封閉。（圖／Threads授權@yongming895）

▲清大旁的馬路淹到如潺潺溪水。（圖／Threads授權@smilecshgm）

▲有科技園區民眾回報，第一次看到園區水淹這麼深。（圖／Threads授權@ras46）

今全台豪雨不斷！明天繼續下 周日雨勢才緩解

▲受到颱風外圍環流、鋒面及西南風影響，今日全台有豪雨，其中北部、南部影響最大。（圖／中央氣象署提供）

今（26）日因梅雨鋒面、西南風以及颱風外圍環流影響，全台豪雨不斷，其中又以北部、南部最為嚴重。而新竹縣已有授權各機關、學校首長自行決定停班停課，新竹市、竹北市也已全面停班課，目前新竹淹水災情不斷，不少市民都PO出積淹水畫面怨聲不斷，許多人直呼：「第一次看園區淹這麼深，人行道跟路都分不清楚了」、「沒想到去上個班還要先溯溪」。許多新竹網友上午PO出豪雨釀下的淹水災情畫面，紛紛表示：「第一次看園區淹這麼深，人行道跟路都分不清楚了」、「沒想到去上個班還要先溯溪」。其中，新竹市花園街地下道淹水已緊急封閉，新竹光復路被稱是變成光復溪，清大更是整條馬路如小溪潺潺流水，汽機車經過都小心翼翼。也有民眾分享台元科技園區大淹水，水深約半個車身高，而新竹市、竹北市目前已全面停班停課。中央氣象署表示，今日南部有陣雨或雷雨，容易出現豪雨甚至局部豪雨以上等級降雨；中部以北則有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨機率，其中北部須特別留意短延時大豪雨。下午鋒面持續影響，各地都有局部大雨機率，西半部不排除出現局部豪雨。明日鋒面仍持續影響台灣，西半部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨機率；東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，同樣不排除局部大雨。周日整體雨勢將逐漸趨緩，但西半部仍有局部陣雨或雷雨，東半部以午後雷陣雨為主，午後仍有局部較大雨勢發生機率。