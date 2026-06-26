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台灣民眾黨台中市北屯區議員參選人邱于珊日前自爆，遭市黨部主委陳清龍要求退選，再度點燃白營內戰風波。民眾黨創黨主席柯文哲今（26）日到台中輔選，邱于珊一路緊跟，面對外界關注黨內紛爭，柯文哲證實中央黨部持續透過民調作為選戰策略參考，並主動替台中僵局緩頰，表示「中間一定有什麼誤會啦！」強調民眾黨中央黨部的事情，「要以主席、秘書長跟發言人講的才算」。邱于珊日前指控，自己在黨內民調大幅領先對手，卻遭市黨部主委陳清龍要求退選。陳清龍則澄清，是基於多年交情向她分析當前選情，並共同討論有利勝選的各種可能性。地方盛傳陳清龍曾以中央黨部副秘書長職位作為交換條件，希望邱退出選戰；邱昨天再度發文，強調絕不接受任何利益交換，堅持參選到底。中央定期做民調 柯文哲急滅火：中間一定有誤會柯文哲今（26）日上午前往台中市太平區，為市議員參選人許書豪助選，邱于珊也趕赴現場陪同。針對媒體詢問外傳「以副秘換議員」一事，柯文哲直言「不太可能啦！這個講得很離譜」。他強調中央黨部的人事與決策，「要以黨主席、秘書長跟發言人講的才算」。不過柯文哲也坦言，自己並未參與整起事件，「所以詳情我不知道」，僅依常理判斷認為「不太可能」，並表示「我想這一定是中間有什麼誤會啦」！他指出黨中央在完成提名後，會定期進行民調，並與候選人溝通，分析民調表現、檢視弱點及選戰策略，他推測這起風波，應是因民調結果及溝通過程產生誤解。對於媒體追問，若黨部認定邱于珊民調較低考慮「陣前換將」，是否支持相關作法，柯文哲並未正面回應，僅再次強調「這中間有什麼地方有誤會」，並重申中央會持續透過民調檢視候選人表現，同時強調，「只有黨主席、秘書長跟發言人講的才算」，至於事件細節，「我沒有參與，所以我不曉得」。