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民眾黨立法院黨團今（25）日提出公投案，其中一案為，「政府應將交通違規罰鍰收入全數運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸，而非一昧增加科技執法設備」。總召陳清龍表示，去年各地方政府分配到交通罰鍰收入高達156億，卻只有12%用於交通執法與交通安全改善經費，所以黨團認為罰鍰不應該用於增加「搶錢設備」，以及變成地方政府的小金庫。陳清龍提到，近年交通罰款金額越來越高，民怨也隨之增加。大家都認為，交通罰款應該用在道路交通安全改善，但近年科技執法密度持續增加、罰單越開越多，交通基本建設卻沒有變得更好，甚至交通事故死傷人數還更多。陳清龍指出，更令人難以理解的是，民眾繳納的交通罰款究竟流向何處？去年各地方政府分配到的交通罰款收入高達156億元，但依照分配規定，只有12%用於交通安全改善，其他經費流向不明，甚至可能成為地方政府的小金庫。陳清龍表示，其中不少罰款收入甚至被用來購置科技執法設備，形成科技執法設備越多、交通罰款收入越多的情況，讓地方形成與民眾「搶錢」的狀況。他認為，民眾都感受到罰單越開越多，但道路交通安全改善卻越來越差。因此，陳清龍表示，台灣民眾黨今年提出「交通罰款專用」公投提案，希望將交通罰款收入全數應用於交通安全環境改善及普及大眾運輸，而不是淪為增設科技執法設備及地方政府的小金庫。