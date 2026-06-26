民眾黨立法院黨團今（26）日於議場前說明將提出的兩項公投提案，包括「交通罰鍰運用」以及「移轉投票」。據悉，今日立法院經朝野協商，僅將「交通罰鍰運用」公投案逕付二讀。針對「移轉投票」公投，民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨考量各界建議，把公投適用範圍限縮於台澎金馬地區，投票適用範圍則限於全國性選舉，包括總統、副總統選舉、全國性公民投票及立法委員選舉。
陳清龍表示，民眾黨提出的「移轉投票」公投提案，相關議題已召開協商，希望降低國人投票成本，避免民眾因在外地工作、求學，必須耗費大量時間及交通成本返鄉投票，而無法行使公民投票權。
陳清龍指出，民眾黨也考量各界建議，原先公投提案包含地方公職選舉，可能造成選務上的困難，因此將負責任提出修正動議，把公投適用範圍限縮於台澎金馬地區，投票適用範圍則限於全國性選舉，包括總統、副總統選舉、全國性公民投票及立法委員選舉。
陳清龍表示，在這樣的調整下，可排除地方選舉的複雜性，降低投票作業複雜度，相信有助於保障國人行使投票權，因此台灣民眾黨也正式提出移轉投票公投案。
根據時程，「移轉投票」公投案只需在8月初經立院議決通過，仍有機會綁定年底大九合一選舉一併舉行。
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陳清龍指出，民眾黨也考量各界建議，原先公投提案包含地方公職選舉，可能造成選務上的困難，因此將負責任提出修正動議，把公投適用範圍限縮於台澎金馬地區，投票適用範圍則限於全國性選舉，包括總統、副總統選舉、全國性公民投票及立法委員選舉。
陳清龍表示，在這樣的調整下，可排除地方選舉的複雜性，降低投票作業複雜度，相信有助於保障國人行使投票權，因此台灣民眾黨也正式提出移轉投票公投案。
根據時程，「移轉投票」公投案只需在8月初經立院議決通過，仍有機會綁定年底大九合一選舉一併舉行。