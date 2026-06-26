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遭藍白議員質疑「不只螺絲鬆了」、「預算沒花刀口上」

蔣萬安：會用這次經驗做檢討

台北市昨面臨短時強降雨導致多處積淹水，以內湖區災情最嚴重，甚至發生邊坡土石滑落的情形，引不少台北市議員不分藍綠白都砲轟市府「螺絲鬆了」、「防災機具調度太慢」、「預算沒花在刀口上」等。對此，台北市長蔣萬安今（26）日表示，會要求工務局在整體調度上更即時快速，並會用這一次來檢討，請工務局在面對極端氣候時，盡量提升整個各項的準備工作。針對台北市議員游淑慧批評應變中心不只螺絲鬆了，而是根本沒有螺絲、調度太慢；另一方面，台北市議員陳宥丞昨也痛批，台北市長期投入大量防洪、治水及清溝相關預算，若遇到強降雨仍頻頻出現積淹水，市府是否究竟是「錢沒有花在刀口上」？對此，蔣萬安今表示，工務局已做說明，昨天在第一時間調度相關機具，包括大型機具，也要考慮到整個地形、物設的狀況。所以當然，我們其實會要求工務局在整體調度上面，可以做更好、更即時快速。市府會用這一次來檢討，也請工務局在面對極端氣候、短時突然暴雨時，盡量提升整個各項的準備工作。