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▲桃園也有「地下宮殿」！絕美蓄洪池爆紅（圖／水Meet桃幸福站YouTube）

全台受到米克拉颱風外圍環流、西南風加上鋒面南下影響，瞬間強降雨讓北部、南部地區都傳出淹水災情，不少地方才剛下雨沒多久就開始淹水，意外讓桃園擁有「地下宮殿」之稱的「龍山埤塘生態公園」爆紅，因為該處不只是一座景觀公園，甚至還具有防災、蓄洪的功能，可是花了超過7億元的經費興建、參考日本東京「首都圈外郭放水路」（龍Q館）打造的。有網友在社群平台Threads發文指出：「桃園在鄭文燦執政的時候，在桃園、中壢、八德交界的地面下，蓋了一個遇到豪大雨可以儲水約5萬立方公尺的滯洪池，就是為了防範近日這種強降雨的極端氣候....」該篇貼文曝光後，吸引141萬人次瀏覽、5萬人按讚。不少網友第一次認識地下宮殿，紛紛留言驚呼：「等一下！這是在台灣嗎！ 台灣居然也有地下神殿了嗎」、「好扯…為什麼都不宣傳」、「真的一堆人不知道耶」、「好雄偉的工程」、「桃園居然有地下神殿，太酷了吧」。據桃園市政府水務局介紹，龍山埤塘生態公園除了蓄水的地下宮殿外，園區還包含地景坡地遊戲場、教育走廊、大草坪、池底舞台、親水漫流廊道，平時好天氣就成了親子戲水、散步的最佳場所。而這地下宮殿的總蓄水量高達7.35萬立方公尺，2023年正式完工啟用後，在每年5月到11月的汛期期間，有效發揮調節洪水的功能，可改善周邊約70公頃的淹水面積，造福附近約1.5萬戶的居民。水務局也指出，這項工程斥資新台幣7.06億元，參考了日本東京知名的防災工程「首都圈外郭放水路」以及土耳其伊斯坦堡的「地下水宮殿」（Basilica Cistern）。地下宮殿深度約9公尺，等於3層樓的概念，並以30根圓柱作為支撐，再加上LED燈打光，平時水位不高就能開放參觀，作為儲水以及防災教育使用。