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2026年世界盃小組賽F組落幕，日本隊在最後一輪以1：1 戰平瑞典隊，以1勝2和、積分5分的戰績挺進32強淘汰賽。根據賽程，日本隊將在當地時間29日（台灣時間30日）於休士頓對決五星巴西，面臨大敵，日本隊教頭森保一在記者會上幽默化解記者提問，日本球迷也信心滿滿地希望全隊以大谷翔平當年在WBC世界棒球經典賽上的「不要崇拜對手」的心態去打出一場精彩賽事。在賽後記者會上，面對各國媒體的提問，森保一展現了極高的情商與親和力。先是有巴西記者詢問其對「兩隊實力相當」的看法，森保一禮貌回應後，還特地用葡語說了聲「Obrigado（謝謝）」。隨後，一名阿根廷記者提問心中最棒的球隊是哪一支，森保一無奈地說：「我希望這裡沒有其他國家的記者，但阿根廷隊是最好的，因為他們贏得了上屆世界盃冠軍，現在正以戰冠軍賽冠軍的身份來挑戰衛冕。］在肯定阿根廷作為衛冕冠軍的實力與尊嚴之餘，當場意識到旁邊還有巴西記者，便幽默地說道：「剛才是巴西記者，現在是阿根廷記者，南美兩大強權都如此尊重我們……」接著他轉頭向巴西記者致歉：「抱歉了巴西的朋友們」，並用葡語補上一句「Desculpa（對不起）」，展現了十足的氣度與人情味，讓現場氣氛充滿歡樂。雖然記者會上氣氛輕鬆，但球員們的心態卻相當嚴謹。日本隊守門員鈴木彩豔（Zion Suzuki）在對戰瑞典一役中多次演出關鍵撲救，他冷靜地表示：「我們雖然尊重巴西，但只要做好自己該做的事，就一定能贏。我將這場比賽視為決賽來準備。」他強調，日本隊目前還沒取得任何成就，目標只有一個，就是擊敗桑巴軍團。儘管日本隊在歷史對戰中對巴西處於1勝2 11負的絕對劣勢，但去年10月曾以3：2逆轉擊敗巴西的經驗，給了日本球迷極大信心。許多日本球迷在社群媒體上引發熱烈討論，不少人引用了棒球巨星大谷翔平在 WBC 經典賽決賽前那句震撼人心的名言：「別再崇拜他們了。」球迷們表示：「我們來到這裡不是為了崇拜巴西，而是為了超越他們！」這份挑戰五星巴西的決心，正透過網路燃燒到每一位日本隊支持者的心中。反觀巴西隊，目前氣勢正旺，效力皇馬的前鋒維尼修斯（Vinícius Júnior）狀態極佳，已連續三場進球，共攻入 4 球。更令對手膽寒的是，34 歲的老將內馬爾（Neymar Jr.）在傷缺兩年多後，已於對陣蘇格蘭一戰中替補登場，完成了「王者歸來」。巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）賽後信心滿滿地表示：「真正的考驗現在才開始。」