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▲新竹地區今天（26日）自清晨5時起出現劇烈降雨，其中以新竹縣竹北市雨勢最為明顯，上午8時30分測得時雨量74.5毫米。（圖／中央氣象署提供）

▲強降雨主要是受到北方鋒面、颱風外圍環流及台灣海峽西南風共同影響，產生輻合效應。（圖／中央氣象署提供）

▲新竹竹北時雨量驚人，各地傳出淹水災情。（圖／民眾提供）

受到颱風外圍環流、西南風以及鋒面的影響，台灣西半部劇烈降雨，除了屏東、高雄、台南停班停課外，今（26）日清晨新竹竹北暴雨，科技園區淹水，上班族受困，市府緊急宣布停班停課。據氣象署說明，主要北邊的鋒面，加上颱風吹北風與西南風輻合效應，導致竹北時雨量最高飆74.5毫米，不過鋒面已經逐漸往南走，北部雨勢減弱，換嘉義、台南注意了。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，新竹地區今天（26日）自清晨5時起出現劇烈降雨，其中以新竹縣竹北市雨勢最為明顯，上午8時30分測得時雨量74.5毫米，3小時累積雨量達183毫米，已達短延時大豪雨等級。黃恩鴻指出，此次強降雨主要是受到北方鋒面、颱風外圍環流及台灣海峽西南風共同影響，產生輻合效應，對流系統自清晨開始由桃園、新竹一帶一路向南移動。不過，隨著風場逐漸轉變，北部雨勢已開始減弱，要留意的是午後隨著颱風走遠，北風減弱，西南風上來，降雨帶仍可能再往北擴展。不過，是否會再出現強降雨仍有待觀察，目前較強的雷雨回波仍位於台灣海峽外，後續仍有機會一波波移入台灣，西半部仍須留意大雨或局部豪雨發生的可能。今晚過後中部以北降雨稍緩，不過花東因鋒面及南北風交會帶影響，水氣仍多，南部因西南風迎鋒面影響，仍持續有雨。明（27）日西半部易有局部大雨或豪雨，周日後隨著太平洋高壓增強，整體雨勢才會明顯趨緩。新竹地區今天清晨至上午遭猛烈雨勢襲擊，短時間累積驚人雨量，造成竹北市及新竹市多處道路積淹水，其中台元科技園區周邊路段也出現淹水災情。根據民眾描述，園區交通因暴雨癱瘓，不少車輛受困積水中，甚至必須爬出車窗求援，消防單位後續也出動橡皮艇協助受困民眾脫困。由於豪雨持續影響，為確保民眾安全，新竹縣及新竹市政府皆已經緊急宣布停班停課，並提醒民眾避免前往低窪地區及山區，持續留意最新天氣資訊與各項災防警戒措施。