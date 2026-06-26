我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹市長高虹安率領市府團隊前往各地勘災。（圖／新竹市府提供）

▲考量午後仍有持續降雨的可能，新竹市今（26）日中午12時起停止上班、停止上課。（圖／新竹市府提供）

受強烈鋒面影響，新竹市今（26）日清晨出現短時強降雨，自上午6時至9時短短3小時內，累積雨量已達143毫米，平均時雨量達45至50毫米，超出城市排水系統負荷，造成市區多處積淹水。市長高虹安今早第一時間率領市府團隊前往各地勘災，全面啟動應變機制及各項搶修作業。考量持續降雨及市民通勤、通學安全，並讓民眾能及早返家整理家園、清理排水設施，高市長宣布，新竹市今日中午12時起停止上班、停止上課。高市長表示，截至今日上午10時30分止，消防局已受理超過130件災情通報，案件以道路積淹水及部分民宅進水為主，市府已責成各相關單位全力投入應變處置與災後復原作業，並持續掌握各地災情發展，儘速協助民眾恢復正常生活。高市長強調，面對突如其來的嚴峻雨勢，市府團隊在第一時間已全力動員投入應變。目前太原地下道因積水嚴重，已實施預防性封閉，請市民配合交通管制並提前改道，以維護通行安全；市府也已協調台電公司共同投入現場搶修及抽排水作業，力求儘速恢復道路通行。高市長指出，新竹縣市屬於緊密相連的共同生活圈，民眾在通勤、通學及日常生活往來密切。考量新竹縣災情嚴峻，且許多市民有跨縣市通勤、通學需求，為維護市民、學生及通勤族安全，避免於強降雨期間往返發生危險，市府基於共同生活圈整體安全及防災考量，宣布新竹市今日中午12時起停止上班、停止上課。市府呼籲，因應今日午後仍有持續降雨的可能，請市民朋友待在室內安全處所，盡量減少非必要的出門。若發現任何即時災情，請立即撥打119通報，市府各局處及消防同仁將持續嚴陣以待，在第一線堅守崗位，全力守護市民生命財產安全。