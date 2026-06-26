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受米克拉颱風外圍環流及西南風豪雨影響，台北市內湖、南港地區多處出現積淹水災情。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（26）日提醒淹水有兩件事要注意，包含事前預警、事後處理，但這兩件事都出現問題；他提到，台北市政府說有AI防洪，那是不是要趕快讓居民知道，因為預防絕對勝於治療。沈伯洋昨晚前去內湖勘災，他受訪時提醒，淹水有2件事情要注意，包含事前預警及事後處理。就事前預警，他說，要先盤點淹水的熱點，不是說不能淹水，而是已經完工的防洪工程仍然成為熱點，應該讓居民知道；他指出，台北市政府說有AI防洪，能30到60分鐘盤點淹水熱點，若有這套系統，不是應該很早就趕快讓內湖路三段的居民知道有風險，包含做防水門、沙包等，因為預防絕對勝於治療。沈伯洋提到，他昨天到現場，發現不是只有事前預警有問題，事後處理也出現問題，昨天要去調抽水器具都遇到困難；此外，居民穿拖鞋在清理時，假設有細菌、傷口都是很危險的事，宣導看起來也有所不足。沈伯洋表示，淹水大家心裡都不是很好受，且還有財務損失，而前幾個禮拜已經發生過，就提醒市府應該先讓民眾知道哪邊是熱點，「因為這一個月已經發生第二次」，接下來汛期將至，按北市府所說有AI防洪，是不是能夠讓民眾早一點準備，這是最重要的，他接下來也會協助居民，是否能提升災損補助。媒體詢問，蔣萬安市府說時雨量過大，超過保護標準，那是否完全無法預防？沈伯洋回應，時雨量的判定標準要一致，現在聽起來是，不同的機構、或者不同的地點，回報的數字也不同，內湖也不是沒遇過比較大的雨量，但這一次為什麼是在之前沒有淹的地方淹起來？呼籲應趕快盤點。另外，針對台北市教育局昨天舉辦「東湖盃」田徑賽，小孩子在大雨中跑步，但蔣萬安卻說，會請教育局了解，被質疑反應慢半拍。沈伯洋表示，像這樣的暴雨，很多活動都一定要以安全作為考量，希望能以小孩的安全為第一。