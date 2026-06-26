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2026年世界盃小組賽D組最終戰於洛杉磯SoFi體育場上演了一場驚心動魄的進球大戰。儘管美國隊（USMNT）賽前已鎖定分組第一，本場比賽更進行了大面積陣容輪換，但面對早已確定淘汰的土耳其隊，美國隊卻在防守端遭遇亂流。最終土耳其靠著卡安·艾漢（Kaan Ayhan）在補時第9分鐘的絕殺進球，以3：2險勝美國，用一場振奮人心的勝利結束了本次世界盃之旅。比賽開局，美國隊展現強勢進攻，後衛特拉斯蒂（Auston Trusty）在開賽3分鐘便接獲塞巴斯蒂安·伯哈爾特（Sebastian Berhalter）的角球助攻，閃電破門。然而土耳其隨即吹響反攻號角，天才球星阿爾達·居萊爾（Arda Guler）不僅在第11分鐘扳平比分，更在第31分鐘策動華麗攻勢，助攻隊友柯克曲（Orkun Kokcu）破門，將比分反超為2：1。下半場剛開賽，美國隊由伯哈爾特再次追平比分。隨後比賽陷入僵持，期間美國隊當家球星普利希奇（Christian Pulisic）於第58分鐘替補上陣，展現極佳的競技狀態，多次威脅土耳其球門，甚至有一記近距離射門被對方門將查基爾（Ugurcan Cakir）神勇擋出。就在全場球迷以為比賽將以平局收場時，戲劇性的一幕在補時第9分鐘上演。居萊爾再度展現靈動球風，在中場連續盤帶並穿過普利希奇的防守，隨後長傳右路，尤尊（Can Uzun）橫傳門前，艾漢（Kaan Ayhan）在混戰中果斷起腳，球精準滑入網窩。這一記壓哨絕殺，瞬間讓SoFi體育場陷入沸騰，土耳其成功以3：2帶走勝利。對於美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）而言，這場失利雖有遺憾，但並非災難。他在賽後表示，球隊在大量輪換下出現防守配合生疏屬於預期之內。美國隊接下來將在台灣時間7月1日的32強淘汰賽中，於加州利維體育場迎戰波士尼亞與赫塞哥維納。