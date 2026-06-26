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立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，美東時間25日出席僑宴，致詞時表示，他跟朝野立委說，在立法院打得頭破血流、吵架面紅耳赤沒關係，但出來外面，你要團結，「不要讓人看衰，這太重要了，國會外交必須走出來」；他也說僑胞應緊密團結，如果在僑居地還要分藍的、綠的、白的、紅的，就很沒有意義。大家眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情，這很重要。立法院訪團25日晚間款宴華府僑界及台商代表，近120人出席。韓國瑜致詞時說，許多旅外僑胞當年僅憑一張單程機票遠赴異國，咬緊牙根打拚，辛苦耕耘開花結果，所以海外台灣人更應團結彼此，「如果在僑居地還要分藍的、綠的、白的、紅的，那個就是很沒有意義」、「大家眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情」這個很重要。韓國瑜說，19世紀英國很驕傲，叫「日不落帝國」，殖民地遍布全球，21世紀，大家在場也可以很驕傲說：「日不落台商」，每一個地方都有台灣的僑胞、台商，真的是靠自己打拚，食衣住行育樂，這地球上沒有一個角落可以脫離台灣的貢獻。韓國瑜說，台灣人那麼努力，只想做個更好的台灣，但是台灣在國際上是孤兒，哪個大國敢建交，所以台灣在國際上是非常的孤獨，因此國會外交一定要走出來，「我也跟三黨的委員講，在立法院打得頭破血流、吵架吵得面紅耳赤沒關係，但出來外面要團結」、「不要讓人看衰，這太重要了，國會外交必須走出來」。韓國瑜直言，外交部很多地方走不動，處處好像都躲躲藏藏的，很多事情不順，國會正好可以補充這一塊，幾個立委這幾天都非常疲憊，但精神上都知道為中華民國的外交盡一己之力，他們做得好，僑民自然有面子，做得好整個台灣越來越有底氣，所以國會外交非常的重要。