新竹縣自中午12點起全縣停止上班、停止上課。

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改口宣布12時起全縣停班課

原訂「各機關自行決策」 被網友罵爆

受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，全台自昨（25）日起出現強降雨，各地陸續傳出災情。而今新竹縣政府原先考量各鄉鎮地形與天候狀況不同，授權各機關、學校首長依實際情形，「自行」決定是否停止上班、上課，引爆民眾抱怨聲浪，不少人是看臉書才得知消息。而面對外界質疑聲浪，新竹縣長楊文科稍早發文道歉，並改口宣布楊文科稍早宣布新竹全縣中午起停班停課，並表示：「今天上午，新竹縣在短時間內降下龐大雨量，雨勢又急又猛，造成竹北、湖口、新豐、新埔等部分地區出現道路積淹水、交通受阻，影響到許多鄉親的生活。對於這場豪雨帶來的不便與驚嚇，我要向所有受到影響的鄉親，表達最深的歉意。」不過，對於楊文科的道歉，民眾並不領情，紛紛湧入他的發文怒罵：「現在還在下大雨淹水了，中午放假真的有降低通勤、通學風險嗎？雨昨天開始就很大，為何不一早宣布？罔顧學童縣民安全！」、「這連下七小時沒停的暴雨，跟我們老百姓說預測不出來？慢走不送！」、「一早五六點傾盆大雨，8:50才宣布授權，各鄉鎮市都覺得決定得差不多了，才又出來耍存在感宣布放假？」、「一大早就該宣布停班課」等。事實上，新竹縣自昨日起便下著豪大雨，各地也傳出道路積淹水，影響交通，但楊文科早上8時許卻宣布，「考量新竹縣各地天候、地形及交通狀況不同，本府也已授權鄉鎮公所、學校首長視實際情形，自行決定停止上班及上課，並依規定辦理通報」。此「授權」文一出便引爆民怨，楊文科臉也書被網友批評灌爆。今天一早，網友對於「授權」一事紛紛表示，「都幾點了？快9點才公告，還推權責給下面的鄉鎮單位」、「好笑欸！自行決定？選你當首長是幹嘛的？」、「湖口工業區工作幾年下來，第一次看到淹水成這樣，然後就這樣甩鍋？」、「這種狀況不是整個縣市一起考量嗎？你不能因為快要畢業了就無作為吧！」、「天啊！你終於起床了，然後不放假」、「縣長這鍋甩的真徹底」等。