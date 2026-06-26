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受到颱風「米克拉」外圍環流影響，中央氣象署今（26）日針對全台多地發布豪雨、大雨特報。新竹市自上午6時至9時，短短3小時內，累積雨量已達143毫米，多處道路出現嚴重積淹水災情，市區交通受阻情況明顯，道路已淹成一條湍急河流，甚至有名騎士「連人帶車」被沖走，畫面曝光震驚全網。今日上午，光復中學前路段爆發驚險一幕，從畫面中可以看到，當時市區仍持續降下豪雨，上坡路段因積水與強勁水流匯集，形成宛如湍流般的水勢。一名機車騎士行經該處時，疑因水勢過強、路面難以辨識重心，連人帶車遭水流推動滑移，騎士的表情百般無奈，就這樣無計可施地被沖走，旁邊還有公車與小客車通行，險象環生。影片曝光後迅速在網路上引發討論，不少網友留言關心騎士安危，表示「天哪，好可怕！誰來幫忙他」、「他看起來很無助」、「對阿，後視鏡看他很努力想站起來拉住車子」、「希望那位騎士平安無事」、「荒唐到很像用AI做的」、「一台機車至少也有100kg，被沖走也太扯」、「應該傳給市長看看^_^」。面對持續強降雨與災情擴大，新竹市長高虹安稍早宣布，因鄰近新竹縣降雨強度更大、災情更為嚴重，加上新竹縣市為共同生活圈，通勤與通學往來密切，為確保民眾安全，市府決定新竹市今日下午起停止上班、停止上課，呼籲民眾避免非必要外出。