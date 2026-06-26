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「台灣部落觀光嘉年華」從今（26）日起一連三天，在台北車站一樓大廳登場，把部落餐桌搬到北車，期間能欣賞不同原住民族的樂舞表演、能買到部落才有的限定好物。蕭美琴副總統指出，台灣不是只有科技引以為傲，但台灣更深層的核心在於我們的文化，希望從部落作為起點，讓國際更認識台灣。交通部觀光署率轄下7大國家風景區，攜手文化部、內政部、原民會、勞動部、農業部5大中央部會連續舉辦13年，今年以「原味漫旅」為年度主題，並以樂舞同樂、DIY體驗、部落食光、趣味采食為五大活動主軸，希望讓把部落帶到每個遊客心坎中。交通部次長林國顯表示，「文化是觀光的底蘊」，如果沒有辦法了解部落文化，充其量只是去各地看熱鬧，很難理解其中精神。今天很幸運活動地點在北車大廳，在豪大雨下依然能夠順利進行活動。蕭美琴也說，近年因為氣候變遷大雨、土石流、風災等，對部落都造成一定程度衝擊，提醒大家注意安全，在警戒區的部落也按照指引，希望平安度過風雨。她也呼籲，國人在透過文化認識台灣、體驗部落，能夠用具體消費，讓部落產業可以壯大，特別是許多傳統需要延續，可以讓部落青年有機會待在家鄉貢獻經濟，這是部落體驗的多重重要意義。今年國際來台旅客預計將穩健成長，朝著930萬到940萬人次的方向大步邁進，旅遊方式朝向留得更久、消費更深、體驗「真正的在地生活」發展，而台灣原住民族傳承千年的生活智慧、與自然共生共榮的永續精神，正是台灣向世界旅人遞出最獨特、最無可取代的頂級名片。觀光嘉年華中部落市集區精選各地代表店家，將部落特調飲品、精選風味美食、工藝製品、原民特色木雕、陶藝器皿、原創香氛，以及各種天然農產品．為了讓民眾能更超值地體驗部落文化的多元魅力，觀光署推出限量「原遊券」優惠，現場電子支付買500元即可多獲100元，還能參加驚喜抽獎。