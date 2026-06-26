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▲金均河早在4月1日時，就偷偷曬出婚紗照，暗示即將舉辦婚禮。（圖／翻攝自金均河IG@_kyuna___）

33歲韓國演員金均河近期因在Netflix人氣韓劇《鐵拳教育》第6集中，飾演因殺害霸凌自己加害人，而進到少年監獄的死刑犯。他在劇中展現凶狠、無辜、懊悔的精湛演技，讓觀眾全看哭，金均河也因此在出道23年後終於爆紅。而他在今（26）日接受韓媒採訪，透露其實已在上個月與大1歲圈外女友結婚，夫妻倆還在歐洲度蜜月時，一起看了《鐵拳教育》第1集。金均河也甜蜜表示妻子是給自己安定感的人，直呼：「我很幸福。」金均河今日接受韓媒《TV Report》的採訪，透露已在上個月與大1歲的圈外女友舉行了小型婚禮。兩人在2022年金均河的另一部劇《少年法庭》公開時，發展成為戀人，大約交往4年後，攜手步入了禮堂。金均河甜蜜表示妻子是給自己安定感的人，「是我最大的原動力，我很幸福。」除此之外，金均河也透露《鐵拳教育》在本月5日於Netflix上架播出時，自己正與妻子在歐洲度蜜月，「我跟妻子一起在義大利羅馬看了《鐵拳教育》第1集。」等待已久的爆紅機會與結婚消息，對金均河來說根本是雙喜臨門。事實上，金均河早在4月1日時，就默默透露了自己即將結婚的消息，他於個人IG分享一張穿著西裝，開心燦笑著在草叢穿梭的照片，寫下：「來了！呀吼。」當時大家認為只是某個劇照，或是他私下出遊的照片，沒想到如今才知道是婚紗照，真的是太會藏了。