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新竹淹水「上課變溯溪」！騎士連人帶車被沖走

▲新竹道路淹水，學生上課如同溯溪困難。（圖／Threads@aangela_0327授權提供）

今日全台豪雨不斷！雨到下周才趨緩

▲氣象署預估這波顯著降雨會持續到明日上午，周六、周日各地水氣仍多，下周二起天氣才會逐日回穩。（圖／中央氣象署提供）

今（26）日持續受到米克拉颱風北上、鋒面接近與西南風影響，新竹縣、新竹市暴雨不斷，今早起更陸續宣布停班停課，有新竹民眾直擊白天雨勢就已相當猛烈，各地都有淹水災情，還有學生過馬路上課秒變溯溪，光復路也淹成「機車滑水道」，有騎士直接連人帶車被沖走，讓居住27年的在地人傻眼直呼「沒看過這樣的新竹！」新竹縣、新竹市今日一早各地豪雨不斷，有在地民眾在目擊，在白天上班上課通勤時段，道路早已出現淹水災情，一群學生準備過馬路進校，卻如同溯溪般困難重重，一旁還有警衛協助，確保學生能夠安全到校，而到了中午政府就緊急宣布停班停課。除此之外，新竹市光復路一早也出現淹水狀況，瞬間大雨灌進市區，馬路如同滑水道般湍急，有民眾直擊在新竹光復中學前，有騎士連人帶車直接被沖走，驚悚畫面讓網友傻眼直呼「天哪，好可怕」、「在地新竹人真沒看過這樣的新竹」、「土生土長27年新竹人不曾看過光復路淹水」。氣象署表示，今（26日）上午將處在類似環境下，南部地區、中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其北部地區有短延時大豪雨發生的機率。下午在鋒面影響之下，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部大雨且西半部地區有局部豪雨發生的機率，天氣不穩定，建議隨身攜帶雨具備用。至於這波大雨要下到何時？根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，