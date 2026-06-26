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外卡晉級的8個名額中，波赫、厄瓜多、瑞典等3支獲得4分的球隊已篤定搶下門票，最佳第三名僅剩最後5席。

組別 晉級所需條件（劇本） D組 澳洲獲勝或巴拉圭淨勝2球以上獲勝 E組 厄瓜多、庫拉索不能獲勝 F組 日本淨勝瑞典2球以上獲勝 G組 比利時獲勝 ＋ 埃及獲勝 H組 西班牙獲勝 ＋ 沙烏地阿拉伯獲勝 I組 只要塞內加爾或伊拉克不是大勝就OK J組 奧地利獲勝 K組 剛果民主共和國對烏茲別克和局或戰敗 L組 迦納獲勝

2026年世界盃分組賽進入最後衝刺階段，各組「最佳第三名」的競爭也愈演愈烈。韓國隊在A組最終戰0：1爆冷不敵南非後，以1勝2敗、積分3分、淨勝球-1跌至小組第三，只能寄望外卡晉級。然而，隨著D、E、F組賽事相繼落幕，韓國原本期待的晉級劇本接連破滅。韓國球迷甚至把晉級條件做成「賓果卡」，每一組結束確定沒達成就劃掉一格，如今短短一天內已經連續劃掉3格，韓國晉級之路變得愈來愈艱難。韓國隊在先前不敵南非後，戰績定格在1勝2負、積分 3 分、淨勝球差-1。由於這個數據在「小組第三外卡榜」上非常尷尬，韓國網友與媒體特別列出了一張「晉級賓果九宮格」。只要接下來的9個小組賽劇本中，能有任意3個亮起綠燈，韓國就能晉級。然而，在短短一天之內，這張計算紙就被畫了3個大大的X。⭐️D組：韓國原本期盼澳洲能擊敗巴拉圭，結果澳洲與巴拉圭0：0默契戰平，雙方攜手晉級。巴拉圭以4分積分超越韓國。⭐️E組：韓國期盼厄瓜多與庫拉索無法獲勝，不料厄瓜多爆冷以2：1擊敗傳統強權德國，積分來到4分、淨勝球0，超車韓國確定晉級⭐️F組：韓國急需日本以2球大勝瑞典，以壓低瑞典的淨勝球。沒想到日瑞兩隊最終1：1踢和。瑞典拿到1分後，同樣以4分積分、淨勝球0、總進球數7的優勢高居小組第三榜首，與B組同樣獲得4分的波赫一起挺進32強。至此，值得一提的是，巴拉圭也手握4分積分，雖然還必須等其他小組結果出爐，不過排名也硬生生碾壓韓國。韓國目前在所有已完賽的小組第三中，僅僅壓制住了C組的蘇格蘭，在外卡榜上名列第6順位。韓國若想要晉級就必須至少贏過4小組的第三，如今只剩下6小組尚未開打，韓國卻只贏了1個小組。情況岌岌可危。韓媒對此崩潰形容，目前的局勢對於國家隊而言「就像下起了一場大雨」。《Sports Seoul》則試算，南韓原本只要在9個條件中賭對3個就能晉級，如今一天剛過就3組全滅，晉級機率已狂跌至67.93%且持續探底。D、E、F三組的劇本已經確定失效，韓國若想在外卡大亂鬥中存活，接下來尚未完賽的6個小組中，必須至少有3個小組出現對韓國有利的奇蹟。