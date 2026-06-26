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演員傅子純本月7日因急性血癌病逝，享年46歲，消息曝光後震驚演藝圈，不少圈內好友及粉絲紛紛發文悼念。今（26）日家屬透過聲明公布告別式時間與地點，將於7月4日上午10時在新北市板橋區新月會館舉行告別式，也盼外界共同維護追思儀式的莊嚴氛圍。家屬表示，傅子純告別式公奠禮將於7月4日（星期六）上午10時，在新北市板橋區新月會館一樓「新月一廳」（新北市板橋區新月三街1號）舉行。聲明中提到，感謝各界這段時間以來對傅子純及家屬的關心與慰問，家屬銘感於心，也向所有關心的人表達最深的謝意。家屬表示，告別式當天將以親友追思悼念為主。傅子純2002年出道至今，憑藉帥氣外表與精湛演技，一直是民視的當家小生，演出過《意難忘》、《新兵日記》、《父與子》、《風水世家》、《愛的榮耀》等台八讓人印象深刻，怎知一向陽光健朗的傅子純，在7日因為急性血癌，在家中不斷嘔吐並開始發燒，在老婆堅持下前往淡水馬偕紀念醫院掛急診，搶救數小時後仍宣告不治，享年46歲。