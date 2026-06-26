印度底層民眾的人身安全，向來都引發外界不少關注與爭議，首都德里近日又發生一起當街綁架案，1名10歲女童在街頭睡覺時，突遭計程車司機擄走，侵犯後棄屍。父親眼看女兒被綁走卻未能及時阻攔，非常痛心，當地警方正在調查為何司機有前科卻還能取得商業車輛許可。
綜合印度媒體報導，這起慘案發生在22日晚間，遇害的女童家境貧寒，與父母、手足露宿街頭，案發當晚，司機巴布魯（Bablu）酒醉，正在街上閒晃，等待生意上門，留意到正在人行道上睡覺的女童，竟強行將對方抱起塞進車內，隨後揚長而去。
女童的尖叫聲驚醒了睡夢中的父親，雖然他迅速起身追車，卻只能眼睜睜看著女兒遭綁架，耳邊迴盪著女兒消失前的那句：「爸爸救我！」
女童父親隨即向警方報案，展開長達4小時的搜尋行動，透過監視器畫面、涉案車輛的GPS定位紀錄、手機訊號等全面搜查，最終成功逮捕到巴布魯，巴布魯在與警方的交火的過程還腿部中彈。
令人難過的是，女童已被他載到偏遠的公路樹林旁，侵犯後殺害，而巴布魯在作案後，竟還若無其事的繼續當他的計程車司機載客。
報導指出，巴布魯雖有家庭，但前科累累，至少有5起襲擊和鬥毆案件在身，警方正在追查計程車平台是否存在內部缺失，為何會讓有多次犯罪紀錄的人受聘。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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女童的尖叫聲驚醒了睡夢中的父親，雖然他迅速起身追車，卻只能眼睜睜看著女兒遭綁架，耳邊迴盪著女兒消失前的那句：「爸爸救我！」
女童父親隨即向警方報案，展開長達4小時的搜尋行動，透過監視器畫面、涉案車輛的GPS定位紀錄、手機訊號等全面搜查，最終成功逮捕到巴布魯，巴布魯在與警方的交火的過程還腿部中彈。
令人難過的是，女童已被他載到偏遠的公路樹林旁，侵犯後殺害，而巴布魯在作案後，竟還若無其事的繼續當他的計程車司機載客。
報導指出，巴布魯雖有家庭，但前科累累，至少有5起襲擊和鬥毆案件在身，警方正在追查計程車平台是否存在內部缺失，為何會讓有多次犯罪紀錄的人受聘。
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