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台東縣長饒慶鈴日前以預錄方式，參加中國海峽論壇推銷鳳梨釋迦，遭陸委會發函請內政部查處，內政部昨表示已經去函饒慶鈴說明，並表示懲處要再跟陸委會討論。對此，饒慶鈴今（26）日表示，他依照陸委會規定沒有成行，還是希望大家多協助台東跟全台農民，讓產品能夠外銷；國民黨前主席朱立倫則批評，中央做法是民主倒退，希望民進黨不要再做這樣的事情。饒慶鈴今和朱立倫一同出席銀光好居行動聯盟「2026『銀光好居』高齡居住新典範論壇暨標章授證典禮」聯訪，對於恐遭懲處一事，她直言完全依照規定，向陸委會申請參加海峽論壇，也依照陸委會的規定沒有成行，她在這邊要誠摯的希望大家，還是要多多協助我們台東，甚至全台灣的農民，農民非常辛苦，要協助他們讓農產品能夠行銷出去。朱立倫則說，作為地方首長為農民發聲，不管任何管道為農民來推展農產品，都是好縣長該做的事情，現在中央的做法是民主倒退，干擾農民相關行銷，這非常不應該，如果還要想懲處縣市長，那真的是台灣民主非常嚴重的倒退，希望民進黨不要再做這樣的事。