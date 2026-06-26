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▲《延禧攻略》導演于正宣布全AI短劇！（圖／截自微博）

中國知名影視製作人于正，以《延禧攻略》《美人心計》《宮鎖心玉》等多部現象級古裝劇聞名兩岸三地，如今卻悄悄打響影視AI革命的第一槍。26日，于正在微博發布一支長達5分鐘的AI生成短片，坦言新作品的群眾演員全數由AI生成，雖然承認成品有所遺憾，但仍展現出他大膽嘗試新科技的決心，引發中國影視圈廣泛討論。于正在微博發文表示：「我很感恩自己一直都有創新和重新開始的勇氣。關於短劇也好，AI也罷，都是新時代必不可少的產物，我都想嘗試。當然嘗試不代表一定會成功，但我一定會盡力而為，且交出我力所能及的最好答卷。」這支5分鐘AI短片最大的亮點，在於片中群眾演員全數由AI技術生成，不再需要真人拍攝，顯示AI已能在影視製作的特定環節完全取代人力。于正坦言成品仍有遺憾，但敢於公開展示、接受外界檢視的態度，讓不少業內人士感到佩服。于正在中國影視圈以敢於創新、善於捕捉市場趨勢著稱。2018年他監製的《延禧攻略》在中國各大平台創下驚人點擊率，以「黑蓮花」爽劇風格顛覆傳統古裝劇市場，帶動一波宮廷劇復甦熱潮，並成功打入港台及東南亞市場。此後他又陸續推出《當家主母》《尚食》等多部叫好又叫座的作品，確立了自己在中國影視圈的標誌性地位。如今轉戰AI影視賽道，被外界解讀為于正再度嗅到時代風口，決定搶先佈局。有分析人士指出，以于正對市場的敏感度，他的這次嘗試或許正預示著中國影視圈即將掀起一波AI製作熱潮。于正這次大膽嘗試，也讓業界開始正視一個越來越無法迴避的現實：AI正在快速滲透影視製作的每一個環節。從目前的技術發展來看，AI已能夠生成逼真的群眾演員、虛擬場景、配樂甚至部分對白，製作成本大幅壓縮，生產速度也遠快於傳統拍攝。分析人士預測，影視業最快受到衝擊的族群，將是群眾演員、替身演員與部分配角，這些工作在AI技術持續進化下，恐怕將在未來5至10年內大幅縮減甚至消失。對於主創演員而言，AI同樣帶來全新挑戰。已有多起中國藝人「AI復活」或「AI換臉」爭議事件，顯示肖像權與著作權的法規，仍遠遠跟不上技術發展的腳步。值得注意的是，于正選擇以「AI短劇」作為切入點，而非傳統長篇電視劇，背後有其商業邏輯。近年中國短劇市場爆發式成長，2024年市場規模已突破人民幣500億元，成為影視產業中成長最快的新興賽道。AI介入後，製作成本可望進一步大幅壓縮，讓更多創作者以更低門檻進場，市場洗牌速度預計將大幅加快。于正這次用行動打響第一槍，或許只是一個開始。當AI影視浪潮真正席捲而來，整個影視產業的遊戲規則都將被重新改寫。