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▲幾乎每次降豪雨就會大漲價的香菜，在此波豪雨災之下，目前還未上漲。（示意圖／記者徐銘穗攝）

至於「看起來降價」的香菜，早在那時就已飆漲至高點，每公斤平均早就破200元。

全台豪雨一直下不停，不僅南台灣三縣市與大台北，連新竹都受到影響而停班停課，雨勢肯定會影響菜價。有餐廳提到，其實之前6月中那一波梅雨就影響，菜價早已調漲，因此今日相較之下漲幅僅些微。也有便當店提到，今日綠色葉菜類像是萵苣進貨價上漲，但不到1成，業者表示會以其他蔬菜或是漲幅較低的綠色葉菜類替代。豪雨影響菜價，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上「農產品批發市場交易行情站」查詢，以大台北地區（市場台北一、台北二）來看，絲瓜、豌豆、萵苣菜、芥蘭菜、辣椒等都略為漲價，其中最容易受到下雨影響的芫荽（香菜）此次反而差距不大，台北一上漲5%、台北二甚至降價1成。一家不願具名的中餐廳則表示，今日觀察進貨蔬菜類其實漲價幅度不高，主要是綠色葉菜類稍有漲，但而同樣不願具名的連鎖便當店也提到，綠色葉菜類進貨價的確略高，，記者則打趣詢問業者是否「三色豆（冷凍的豌豆、玉米粒、紅蘿蔔丁）」將現身？業者則說現在市場上早就大多難以接受這道菜，因此最多會是炒玉米，而且還必須是以新鮮玉米來拌炒的。