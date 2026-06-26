我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市昨受到米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響，內湖區暴雨大淹水，台北市長蔣萬安為此遭民眾和跨黨派議員罵爆。稍早他在臉書表示，對於積淹水帶來居民、店家生活上的不便，「我們感同身受，也會持續檢討、精進每一個可以做得更好的環節」。蔣萬安說，昨天上午臺北市災害應變中心提升為二級開設，他第一時間前往主持工作會議；昨晚也緊盯12區雨勢，對雨勢較大地區由區公所漏夜加強低窪地區巡檢；今天一早，他再前往內湖災害應變中心，除了掌握復原進度，也到昨天淹水較嚴重的金湖路一帶，逐戶了解居民需求、提供慰問金，區公所及各局處也在現場全力協助大家恢復家園。蔣萬安說，他也要求市府從寬、從優、從速協助受影響的住戶。除了慰問金以外，區公所已立即展開會勘，只要符合災害救助標準，住家淹水達50公分以上未滿100公分，每戶可申請1萬元救助金；淹水100公分以上，每戶可申請2萬元救助金。另外，住家淹水20公分以上、未達50公分，但已造成生活困難的市民，市府也將依急難救助機制提供協助，陪伴大家早日恢復正常生活。蔣萬安坦言，這次短延時強降雨證明了極端氣候是城市治理的一大挑戰。臺北隊投入65億連續性治水預算，持續提升臺北市整體排水能力，將排水保護標準由每小時78.8毫米提升至88.8毫米，目前各項工程正加速推動中，也會持續精進防災應變機制，提升城市面對極端氣候的韌性，守護大家的生命財產安全。