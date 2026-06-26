暴雨突襲致多縣市停班停課，民眾最關心「今天能倒垃圾嗎？」最新清運資訊出爐！台南市、新竹縣竹北市與湖口鄉、屏東縣恆春鎮與三地門鄉等5地區全面停收。而高雄市、新竹市、屏東市則維持正常清運。本篇懶人包為您一網打盡各縣市環保局與鄉鎮公所的最新調整，避免雨天出門白跑！

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🟡台南與竹北等5地區：今日全面停止收運
因應致災性豪雨威脅，為了顧及市民與清潔隊員安全，全台共有5個地區緊急宣布「今日停止垃圾清運一次」，請居民暫時將垃圾妥善放在家裡，切勿拿到戶外以免造成環境髒亂：

台南市（全市停收）：台南市環保局長許仁澤表示，受西南氣流大豪雨警示影響，全市26日停止垃圾收運。

新竹縣（兩鄉鎮已宣布停收）新竹縣竹北市、湖口鄉已正式公告今日停止收運。

屏東縣（兩地已宣布停收）：恆春鎮（全天停止清運）、三地門鄉（垃圾及資源回收暫停一次）。

▲台南市環保局緊急宣布，受大豪雨影響26日全市停止垃圾收運，請市民暫存家中。（圖／台南市環保局）
▲台南市環保局緊急宣布，受大豪雨影響26日全市停止垃圾收運，請市民暫存家中。（圖／台南市環保局）
🟡高雄市與新竹市：下午停班課仍正常清運
即使宣布停班停課，考量到市民家中的民生剛性需求，這兩大都會區決定風雨無阻，維持日常清運作業：

高雄市（全區正常）：高雄市環保局特別發布官方公告，今日雖然全市停止上班上課，但全區垃圾收運一律維持正常，市民可依平時時間出門倒垃圾。

新竹市（下午正常）：新竹市長高虹安表示，市府雖宣布中午12點起下午停班停課，但環保局垃圾車仍維持正常收運，全力減少市民不便。

🟡屏東清運資訊：屏東市照常、大型垃圾停收
屏東縣今天雖然全縣停班停課，但各鄉鎮市採取「因地制宜」的模式，除了上述恆春與三地門停收外，核心都會區清運規定如下：

屏東市（早晚班照常）：屏東市長周佳琪宣布，屏東市今日早班定點垃圾車、晚班垃圾車皆正常清運。

轉運站與特殊垃圾限制：機場北路轉運站今日開放時間為上午 7:00 至晚上 22:00；但必須特別注意，「大型與大量廢棄物」今日一律停止清運。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...