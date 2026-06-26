暴雨突襲致多縣市停班停課，民眾最關心「今天能倒垃圾嗎？」最新清運資訊出爐！台南市、新竹縣竹北市與湖口鄉、屏東縣恆春鎮與三地門鄉等5地區全面停收。而高雄市、新竹市、屏東市則維持正常清運。本篇懶人包為您一網打盡各縣市環保局與鄉鎮公所的最新調整，避免雨天出門白跑！
🟡台南與竹北等5地區：今日全面停止收運
因應致災性豪雨威脅，為了顧及市民與清潔隊員安全，全台共有5個地區緊急宣布「今日停止垃圾清運一次」，請居民暫時將垃圾妥善放在家裡，切勿拿到戶外以免造成環境髒亂：
台南市（全市停收）：台南市環保局長許仁澤表示，受西南氣流大豪雨警示影響，全市26日停止垃圾收運。
新竹縣（兩鄉鎮已宣布停收）：新竹縣竹北市、湖口鄉已正式公告今日停止收運。
屏東縣（兩地已宣布停收）：恆春鎮（全天停止清運）、三地門鄉（垃圾及資源回收暫停一次）。
🟡高雄市與新竹市：下午停班課仍正常清運
即使宣布停班停課，考量到市民家中的民生剛性需求，這兩大都會區決定風雨無阻，維持日常清運作業：
高雄市（全區正常）：高雄市環保局特別發布官方公告，今日雖然全市停止上班上課，但全區垃圾收運一律維持正常，市民可依平時時間出門倒垃圾。
新竹市（下午正常）：新竹市長高虹安表示，市府雖宣布中午12點起下午停班停課，但環保局垃圾車仍維持正常收運，全力減少市民不便。
🟡屏東清運資訊：屏東市照常、大型垃圾停收
屏東縣今天雖然全縣停班停課，但各鄉鎮市採取「因地制宜」的模式，除了上述恆春與三地門停收外，核心都會區清運規定如下：
屏東市（早晚班照常）：屏東市長周佳琪宣布，屏東市今日早班定點垃圾車、晚班垃圾車皆正常清運。
轉運站與特殊垃圾限制：機場北路轉運站今日開放時間為上午 7:00 至晚上 22:00；但必須特別注意，「大型與大量廢棄物」今日一律停止清運。
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因應致災性豪雨威脅，為了顧及市民與清潔隊員安全，全台共有5個地區緊急宣布「今日停止垃圾清運一次」，請居民暫時將垃圾妥善放在家裡，切勿拿到戶外以免造成環境髒亂：
台南市（全市停收）：台南市環保局長許仁澤表示，受西南氣流大豪雨警示影響，全市26日停止垃圾收運。
新竹縣（兩鄉鎮已宣布停收）：新竹縣竹北市、湖口鄉已正式公告今日停止收運。
屏東縣（兩地已宣布停收）：恆春鎮（全天停止清運）、三地門鄉（垃圾及資源回收暫停一次）。
即使宣布停班停課，考量到市民家中的民生剛性需求，這兩大都會區決定風雨無阻，維持日常清運作業：
高雄市（全區正常）：高雄市環保局特別發布官方公告，今日雖然全市停止上班上課，但全區垃圾收運一律維持正常，市民可依平時時間出門倒垃圾。
新竹市（下午正常）：新竹市長高虹安表示，市府雖宣布中午12點起下午停班停課，但環保局垃圾車仍維持正常收運，全力減少市民不便。
屏東縣今天雖然全縣停班停課，但各鄉鎮市採取「因地制宜」的模式，除了上述恆春與三地門停收外，核心都會區清運規定如下：
屏東市（早晚班照常）：屏東市長周佳琪宣布，屏東市今日早班定點垃圾車、晚班垃圾車皆正常清運。
轉運站與特殊垃圾限制：機場北路轉運站今日開放時間為上午 7:00 至晚上 22:00；但必須特別注意，「大型與大量廢棄物」今日一律停止清運。