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受到米克拉颱風外圍環流影響，伴隨鋒面接近、西南風增強，台北市昨（25）日出現短延時強降雨，慘釀內湖區成一片汪洋，被民眾嘲諷真的變成湖了，更引來外界質疑蔣萬安市府的防洪治水能力。對此，國立臺北大學都市計劃研究所教授、台灣河溪網協會理事長廖桂賢看不下去開罵，台灣宛如成了「巨嬰社會」，民眾本就該清理住家附近水溝格柵，而非全然推給政府。研究水環境治理數十年的廖桂賢一連拋出多個疑問，20年沒淹過水的地方，現在淹水了，就代表不正常？以前沒發生過的事情未來也不該發生？這是什麼奇怪的邏輯？水利處要求民眾清理水溝格柵的落葉與雜物，有什麼不對？是有多媽寶，才會覺得防災全都該是政府的事情，而民眾什麼都不用做？廖桂賢強調，國際防減災的趨勢是「人民和政府應該共同承擔責任」，台灣卻還有人認為，要民眾幫忙清一下水溝格柵，是政府推卸責任，真是不可思議！要當大爺，完全仰賴政府清理所有的水溝，不想承擔任何責任，「你就等著經常受災吧」！台灣民眾和民代如此理盲無知，卻還理直氣壯，每一場淹水事件，都映照著台灣這個盲信政府應該人定勝天的巨嬰社會。