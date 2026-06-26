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蘋果公司（Apple）25日正式宣布調高旗下MacBook與iPad的官方售價，蘋果執行長庫克（Tim Cook）先前預告，由於記憶體廠商轉嫁成本導致公司被迫調整價格。但這一說法讓記憶體大廠美光有些不滿，高層暗酸蘋果過去在記憶體產業低迷時趁機砍價，導致許多投資項目停止。根據華爾街日報報導，庫克在一周前公開預告，蘋果產品漲價不可避免，他直接點名，「在消費者有裝置需求時，晶片供應量卻減少了，而記憶體廠商正在轉嫁巨大的價格漲幅」，並喊話記憶體廠商應將價格和供應恢復到合理水平。蘋果在官方聲明中哀喊此次調整售價是不得不的結果，並將原因歸咎於記憶體需求噴發所導致，聲明提到，「消費電子產業正遭遇前所未有的嚴峻挑戰。人工智慧（AI）數據中心的瘋狂擴張，導致市場對記憶體與儲存空間的需求呈現爆炸式噴發。我們在過去歷史中，從未見過零組件價格漲得如此兇猛、如此迅速」。美光高層對這一說法顯然不太認同，根據華爾街日報報導，美光商務長薩達納（Sumit Sadana）受訪時暗酸蘋果過去對待記憶體產業刻薄，面對如今狀況自己也有責任，他強調，在上次記憶體市場低迷時期，導致毛利由正轉負，美光無法進行投資，部分原因是某些客戶趁機砍價，以極低的價格購買內存，由於定價和利潤率過低，很多投資項目在2023年都停止。他指出，當時就告訴幾名在定價上過於激進砍價的客戶，認為他們的做法相當不可取，且毫無建設性，由於定價和利潤率過低，打擊了業界進行資本投資的意願，導致產業的許多投資計畫在2023年被迫停止。