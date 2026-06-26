今（26）日受到米克拉颱風外圍環流及西南風影響，全台各地豪雨不斷，新竹縣市緊急宣布停班停課，沒想到叫車平台也出現離譜車資。一名新竹網友下班時準備搭計程車，沒想到短短2公里車程，APP預估車資竟高達2萬5670元至3萬365元，讓他當場傻眼：「外面只是下雨，不是下恐龍耶！」直呼根本在搶錢，貼文曝光後引起大量討論。隨著炎上熱度越來越高，業者也隨即出面澄清，這是系統異常造成，目前已完成修復。
暴雨狂下！新竹叫車「2公里車資破3萬」傻眼：根本搶劫
一名網友在Threads發文表示，25日下午5時許因雨勢過大，打開叫車APP準備搭車，起點為新竹東區花園街、終點東區學府路，短短約2公里、車程約6分鐘，系統卻顯示預估車資介於2萬5670元至3萬365元，讓他忍不住發文笑稱：「新竹搭計程車可以寫入財富自由的象徵了嗎？外面只是下雨，不是下恐龍耶？明明可以搶劫我，還要載我一程，暖男？」
貼文曝光後掀起熱烈討論，不少網友紛紛留言，「你的目的地是打美國嗎」、「新竹只要下雨，基本上是叫不到車」、「新竹計程車跟鬼一樣難叫」、「新竹真的要叫白牌」、「新竹真的不要一直說自己是大城市，超幽默」、「最近的加價倍數真的很扯」。還有北部網友指出：「今天叫車，新店到內湖也是10萬，真的是傻眼。」
新店到內湖叫車也顯示10萬！「尖峰＋大雨」叫不到車：價格暴衝
有瞭解新竹叫車生態的網友透露，當地不少計程車司機較少使用Uber或LINE GO等平台，原因是平台抽成約20%至25%，不少人會改用洪帥等地方叫車平台，因此下雨時更容易出現叫不到車的情況。
不過，也有網友實際輸入與原PO相同的起點及終點測試，發現預估車資僅135元至160元，與3萬元相差超過200倍。對此有人推測，暴雨期間加上尖峰時段，可能觸發動態加價機制，才導致價格暴衝。
計程車2公里車資飆3萬！業者回應了：系統故障
針對車資異常一事，業者事後也緊急說明，表示當時是系統故障，才導致APP顯示異常金額，並非豪雨期間刻意提高車資，目前系統已完成修復並恢復正常運作。若民眾未來再遇到類似情況，可透過24小時客服反映協助處理。
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一名網友在Threads發文表示，25日下午5時許因雨勢過大，打開叫車APP準備搭車，起點為新竹東區花園街、終點東區學府路，短短約2公里、車程約6分鐘，系統卻顯示預估車資介於2萬5670元至3萬365元，讓他忍不住發文笑稱：「新竹搭計程車可以寫入財富自由的象徵了嗎？外面只是下雨，不是下恐龍耶？明明可以搶劫我，還要載我一程，暖男？」
貼文曝光後掀起熱烈討論，不少網友紛紛留言，「你的目的地是打美國嗎」、「新竹只要下雨，基本上是叫不到車」、「新竹計程車跟鬼一樣難叫」、「新竹真的要叫白牌」、「新竹真的不要一直說自己是大城市，超幽默」、「最近的加價倍數真的很扯」。還有北部網友指出：「今天叫車，新店到內湖也是10萬，真的是傻眼。」
有瞭解新竹叫車生態的網友透露，當地不少計程車司機較少使用Uber或LINE GO等平台，原因是平台抽成約20%至25%，不少人會改用洪帥等地方叫車平台，因此下雨時更容易出現叫不到車的情況。
不過，也有網友實際輸入與原PO相同的起點及終點測試，發現預估車資僅135元至160元，與3萬元相差超過200倍。對此有人推測，暴雨期間加上尖峰時段，可能觸發動態加價機制，才導致價格暴衝。
針對車資異常一事，業者事後也緊急說明，表示當時是系統故障，才導致APP顯示異常金額，並非豪雨期間刻意提高車資，目前系統已完成修復並恢復正常運作。若民眾未來再遇到類似情況，可透過24小時客服反映協助處理。