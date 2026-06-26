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▲2026世界盃各組國家一覽。（圖／取自FIFA世界盃官方 X）

2026世界盃6/27比利時VS紐西蘭基本資訊

世界盃G組戰績

世界盃G組 已賽 勝 和 敗 進球數 丟球數 淨勝球 積分 1 埃及 2 1 1 0 4 2 2 4 2 伊朗 2 0 2 0 2 2 0 2 3 比利時 2 0 2 0 1 1 0 2 4 紐西蘭 2 0 1 1 3 5 -2 1

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

兩隊上一次在世界盃贏球是何時？

▲世界排名第9的「歐洲紅魔」比利時，目前在本屆世界盃勝場還未開張。（圖／美聯社／達志影像）

比利時VS紐西蘭焦點戰力分析

比利時VS紐西蘭預計先發名單與傷兵名單

位置 🇳🇿 紐西蘭預計先發（4-2-3-1） 🇧🇪 比利時預計先發（4-2-3-1） 門將 麥斯·克羅科姆（Max Crocombe） 蒂博·庫爾圖瓦（Thibaut Courtois） 後衛 提姆·佩恩（Tim Payne） 湯米·史密斯（Tommy Smith） 麥可·博克索爾（Michael Boxall） 利貝拉托·卡卡斯（Liberato Cacace） 托馬斯·默尼耶（Timothy Castagne） 亞瑟·蒂亞特（Arthur Theate） 布蘭登·梅切萊（Brandon Mechele） 馬克西姆·德庫伊佩（Maximiliano De Cuyper） 中場 馬修·加伯特 (更正: 馬爾科·斯塔梅尼奇 Marko Stamenic) 喬·貝爾（Joe Bell） 卡勒姆·麥考瓦特（Callum McCowatt） 薩普里特·辛格（Sarpreet Singh） 伊利亞·賈斯特（Elijah Just） 尼古拉斯·拉斯金（Nicolas Raskin） 尤里·蒂萊曼斯（Youri Tielemans） 亞歷克西斯·薩勒馬克爾斯（Alexis Saelemaekers） 凱文·德布勞內（Kevin De Bruyne） 萊安德羅·特羅薩德（Leandro Trossard） 前鋒 克里斯·伍德（Chris Wood） 羅梅盧·盧卡庫（Romelu Lukaku） ▲首戰對陣埃及時，比利時在缺乏前場支點的情況下進攻顯得滯礙難行，這也是為何盧卡庫（Romelu Lukaku）重回先發至關重要。（圖／美聯社／達志影像）



比利時VS紐西蘭之戰亮點與結果預測

預測比分：比利時2：0紐西蘭（總分小於2.5球）

▲比利時此役將全權由中場大腦德布勞內（Kevin De Bruyne）掌控球隊節奏，利用他精準的傳球，撕裂埃及防線。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃比利時國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 蒂博·庫爾圖瓦 Thibaut Courtois 皇家馬德里 34 門將 馬茨·塞爾斯 Matz Sels 諾丁漢森林 34 門將 托馬斯·卡明斯基 Thomas Kaminski 盧頓 33 後衛 托馬斯·默尼耶 Thomas Meunier 里爾 34 後衛 蒂莫西·卡斯塔涅 Timothy Castagne 富勒姆 30 後衛 亞瑟·蒂亞特 Arthur Theate 法蘭克福 26 後衛 布蘭登·梅切萊 Brandon Mechele 布魯日 34 後衛 馬克西姆·德庫伊佩 Maximiliano De Cuyper 布魯日 25 後衛 內森·恩戈伊 Nathan Ngoy 標準列日 23 後衛 沃特·法埃斯 Wout Faes 萊斯特城 28 後衛 澤諾·德巴斯特 Zeno Debast 體育CP 22 中場 尤里·蒂萊曼斯 Youri Tielemans 阿斯頓維拉 29 中場 凱文·德布勞內 Kevin De Bruyne 曼城 35 中場 尼古拉斯·拉斯金 Nicolas Raskin 流浪者 25 中場 奧雷爾·曼加拉 Orel Mangala 艾佛頓 28 中場 阿馬杜·奧納納 Amadou Onana 阿斯頓維拉 24 中場 亞瑟·維爾米倫 Arthur Vermeeren 馬德里競技 21 前鋒 羅梅盧·盧卡庫 Romelu Lukaku 拿坡里 33 前鋒 萊安德羅·特羅薩德 Leandro Trossard 兵工廠 31 前鋒 傑里米·多庫 Jérémy Doku 曼城 24 前鋒 亞歷克西斯·薩勒馬克爾斯 Alexis Saelemaekers 羅馬 26 前鋒 多迪·盧克巴基奧 Dodi Lukebakio 塞維利亞 28 前鋒 羅伊斯·奧朋達 Loïs Openda 萊比錫RB 26 前鋒 查爾斯·德凱特拉雷 Charles De Ketelaere 亞特蘭大 25 前鋒 約漢·巴卡約科 Johan Bakayoko PSV恩荷芬 23 前鋒 馬利克·福法納 Malick Fofana 里昂 21

▲比利時邊鋒多庫（Jeremy Doku）妻子即將臨盆，多庫本人表示若生產日期與世界盃賽程撞期，他傾向離隊並陪在愛妻身邊。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃紐西蘭國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 蒂博·庫爾圖瓦 Thibaut Courtois 皇家馬德里 34 門將 馬茨·塞爾斯 Matz Sels 諾丁漢森林 34 門將 托馬斯·卡明斯基 Thomas Kaminski 盧頓 33 後衛 托馬斯·默尼耶 Thomas Meunier 里爾 34 後衛 蒂莫西·卡斯塔涅 Timothy Castagne 富勒姆 30 後衛 亞瑟·蒂亞特 Arthur Theate 法蘭克福 26 後衛 布蘭登·梅切萊 Brandon Mechele 布魯日 34 後衛 馬克西姆·德庫伊佩 Maximiliano De Cuyper 布魯日 25 後衛 內森·恩戈伊 Nathan Ngoy 標準列日 23 後衛 沃特·法埃斯 Wout Faes 萊斯特城 28 後衛 澤諾·德巴斯特 Zeno Debast 體育CP 22 中場 尤里·蒂萊曼斯 Youri Tielemans 阿斯頓維拉 29 中場 凱文·德布勞內 Kevin De Bruyne 曼城 35 中場 尼古拉斯·拉斯金 Nicolas Raskin 流浪者 25 中場 奧雷爾·曼加拉 Orel Mangala 艾佛頓 28 中場 阿馬杜·奧納納 Amadou Onana 阿斯頓維拉 24 中場 亞瑟·維爾米倫 Arthur Vermeeren 馬德里競技 21 前鋒 羅梅盧·盧卡庫 Romelu Lukaku 拿坡里 33 前鋒 萊安德羅·特羅薩德 Leandro Trossard 兵工廠 31 前鋒 傑里米·多庫 Jérémy Doku 曼城 24 前鋒 亞歷克西斯·薩勒馬克爾斯 Alexis Saelemaekers 羅馬 26 前鋒 多迪·盧克巴基奧 Dodi Lukebakio 塞維利亞 28 前鋒 羅伊斯·奧朋達 Loïs Openda 萊比錫RB 26 前鋒 查爾斯·德凱特拉雷 Charles De Ketelaere 亞特蘭大 25 前鋒 約漢·巴卡約科 Johan Bakayoko PSV恩荷芬 23 前鋒 馬利克·福法納 Malick Fofana 里昂 21

▲擁有華裔血統的紐西蘭26歲神鋒賈斯特（Elijah Just）本屆比賽也曾破門。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃G組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月16日 03:00 比利時1：1埃及 6月16日 09:00 伊朗2：2紐西蘭 6月22日 03:00 比利時 vs 伊朗 6月22日 09:00 紐西蘭 vs 埃及 6月27日 11:00 埃及 vs 伊朗 6月27日 11:00 紐西蘭 vs 比利時

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃G組小組賽末輪迎來高分貝的晉級生死大戰！「全白軍團」紐西蘭將在溫哥華卑詩體育館（BC Place）正面硬碰歐洲傳統豪權「紅魔鬼」比利時。目前G組形勢極度膠著，前兩輪踢完比利時積分2分、紐西蘭積分1分。由於此組無人提前出線或遭到淘汰，本場比賽兩隊皆背負著「唯有贏球才能穩拿32強門票」的巨大壓力，輸球則將直接打道回府。《NOWNEWS》以下為讀者整理G組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。▪️對戰組合：紐西蘭 vs 比利時（世界盃G組小組賽第三輪）▪️比賽時間：台灣時間2026年6月27日凌晨4點（英國時間凌晨3點 / 當地時間26日晚間）▪️比賽地點：加拿大溫哥華卑詩體育館（BC Place）▪️轉播資訊：BBC One（英國免費直播）歷史對戰紀錄： 兩隊在國際A級賽事中從未有過任何交手紀錄。今晚在溫哥華的對決，不僅是兩國在世界盃的首次相遇，更是兩國足球歷史上的第一次正面交鋒。紐西蘭：從未贏過。 紐西蘭隊史曾參加過1982年與2010年世界盃（2010年曾創下三場皆平的唯一不敗神話），本屆前兩輪取得1和1敗（2-2平伊朗、1-3負埃及）。今晚他們將全力爭取隊史在世界盃決賽圈正賽的歷史性首勝。比利時：2022年11月24日。 比利時上一次在世界盃贏球已是4年前的卡達世界盃小組賽，當時以1-0擊敗加拿大。本屆前兩輪他們罕見地吞下二連平（1-1平埃及、0-0平伊朗），目前正面臨世界盃連續3場不勝的低迷。紐西蘭：主力報銷背水一戰，仰賴「紐西蘭轟炸機」由總教練達倫·巴茲利（Darren Bazeley）執教的紐西蘭目前世界排名第85。前兩輪踢完球隊展現了不錯的進攻意圖，前鋒伊利亞·賈斯特（Elijah Just）更上演了梅開二度。然而，紐西蘭後防穩定度不足，在次戰1-3遭到埃及逆轉。此役紐西蘭必須在防守端展現更高的專注度，並寄望於隊史神射手克里斯·伍德（Chris Wood）打破進球荒。比利時：15場不敗卻陷入鋒無力，迎來多庫歸隊利多由名帥魯迪·加西亞（Rudi Garcia）領軍的比利時雖然在各項賽事中維持了恐怖的15場不敗（9勝6和），但在本屆世界盃卻陷入嚴重的「臨門一腳」進球荒。次戰在缺少核心快馬的情況下，被伊朗0-0悶平。不過好消息是，曼城飛翼傑里米·多庫（Jérémy Doku）已結束請假歸隊，他的回歸將徹底解放凱文·德布勞內（Kevin De Bruyne）的傳球天賦。比利時此役預計會主導控球節奏，利用兩翼的速度強攻紐西蘭。紐西蘭： 陣中遭遇重大打擊，中場主力馬特·加貝特（Matt Garbett）在訓練中大腿後側肌群嚴重撕裂，官方宣布本屆世界盃提前報銷，並緊急補選了奧克蘭FC的前鋒羅格森（Logan Rogerson）。其餘球員皆可健康出賽。比利時： 後衛內森·恩戈伊（Nathan Ngoy）在上場對陣伊朗的賽事中領到紅牌，本場將執行強制性禁賽，預計由阿圖爾·蒂亞特（Arthur Theate）頂替中後衛空缺。專家分析：紐西蘭雖然具備不錯的身體對抗與高空優勢，但他們的整體戰術素養和個人防守技術與歐洲一線豪門仍有明顯落差。比利時在多庫歸隊後，邊路的撕裂能力將重新被激活，再搭配德布勞內的穿針引線，紐西蘭殘破的防線很難抗衡。雖然紅魔鬼在本屆賽事進攻把握度偏低，但在不贏不可的出局重壓下，頂級球星的個人天賦將接管比賽。預期比利時能以兩球之差穩穩拿下一場零封勝利，昂首挺進32強。： 紐西蘭國家隊歷史神射手，擁有豐富的英超對抗經驗。雖然前兩輪尚未取得進球，但第一場比賽他送出了2次精準助攻。身為隊長，他今晚在禁區內的爭頂與高空球優勢，是紐西蘭抗衡比利時防線的唯一重砲。： 比利時隊的絕對中場大腦。在「黃金一代」逐漸凋零的陣痛期，德布勞內依然在中路展現頂級的調度能力。在多庫回歸後，他將能更舒服地在肋部與進攻三區送出致命威脅傳球，是球隊能否贏球的關鍵樞紐。： 效力於曼城的超級邊鋒。上場比賽他因為前往倫敦陪伴妻子生產而缺陣，比利時進攻端立刻顯得沉悶。今晚他將重返先發左翼，他恐怖的突破速度與一對一過人能力，將對紐西蘭的邊路防線造成毀滅性考驗。