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台北市

淹水災民1戶最高2萬

土石流災民也有份

屏東縣

水淹超過50公分，每戶救助金1.5萬

土石流受災戶也能領

檢附文件，包含戶口名簿、房屋淹水相片、金融帳戶影本、租屋者另附房屋租賃契約

▲申請淹水、土石流住屋受災救助經費，需拍照存證相關災況。（圖／屏東縣政府提供）

▲申請淹水、土石流住屋受災救助經費，需拍照存證相關災況。（圖／屏東縣政府提供）

受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近加上西南風增強，帶來大量的水氣，造成台灣出現連續性的短延時強降雨。全台各地傳出不少災情，像是台北內湖部分區域出現嚴重的淹水，導致民宅、店家損失慘重；而最南端的屏東縣光25日一天的降雨量就破500毫米，甚至有大排溢堤水淹進住家，災情嚴重。因此各地縣市政府陸續宣布補助、急難救助辦法，《NOWNEWS今日新聞》將相關資訊彙整，讓讀者能一目瞭然。針對淹水災戶，依經濟部水災災害救助種類及標準與台北市公告，實際居住之住屋因水災淹水達50公分以上未達100公分，每戶核發1萬元；淹水達100公分以上，每戶核發2萬元，一門牌一戶計算。若淹水20公分以上未達50公分，致生活陷困者，可由當地區公所會勘時，另以台北市急難救助紓困處理。社會局提醒民眾，如住家淹水，先拍照佐證住家淹水高度，待災情平緩後向居住所在地區公所申請，由區公所進行會勘認定。如住屋因土石流入侵達30公分以上，且有居住事實之現住戶，亦有受災補助，每戶核發2萬元。若未達30公分，致生活陷困者，可於區公所會勘時，另以本市急難救助紓困處理，每戶6,000元。針對住戶淹水補助請社會處簡化申請流程，公所受理民眾申請案件經審核通過後填具合格名冊，即由縣府逕行撥款辦理救助，無須再經複審程序，住戶淹水救助從簡從速辦理，淹水50公分以上家戶，每戶救助金1萬5000元，幫助民眾盡快恢復正常生活。土石流入侵達30公分以上或室內土石覆蓋面積達二分之一以上，並且有居住事實，每戶補助2萬元。社會處呼籲，申請時，請赴住屋所在地的鄉鎮市公所辦理，並記得攜帶相關。災害救助應於災害發生後30日內，檢附相關資料，向災害發生地之鄉(鎮、市)公所提出申請；因災害而致生活陷困，可向戶籍所在地之公所、屏東縣政府社會處各社福中心或社會救助科求助，以提供及時協助。