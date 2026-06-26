受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近加上西南風增強，帶來大量的水氣，造成台灣出現連續性的短延時強降雨。全台各地傳出不少災情，像是台北內湖部分區域出現嚴重的淹水，導致民宅、店家損失慘重；而最南端的屏東縣光25日一天的降雨量就破500毫米，甚至有大排溢堤水淹進住家，災情嚴重。因此各地縣市政府陸續宣布補助、急難救助辦法，《NOWNEWS今日新聞》將相關資訊彙整，讓讀者能一目瞭然。
台北市
社會局提醒民眾，如住家淹水，先拍照佐證住家淹水高度，待災情平緩後向居住所在地區公所申請，由區公所進行會勘認定。
屏東縣
社會處呼籲，申請時，請赴住屋所在地的鄉鎮市公所辦理，並記得攜帶相關檢附文件，包含戶口名簿、房屋淹水相片、金融帳戶影本、租屋者另附房屋租賃契約。災害救助應於災害發生後30日內，檢附相關資料，向災害發生地之鄉(鎮、市)公所提出申請；因災害而致生活陷困，可向戶籍所在地之公所、屏東縣政府社會處各社福中心或社會救助科求助，以提供及時協助。
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- 淹水災民1戶最高2萬
社會局提醒民眾，如住家淹水，先拍照佐證住家淹水高度，待災情平緩後向居住所在地區公所申請，由區公所進行會勘認定。
- 土石流災民也有份
屏東縣
- 水淹超過50公分，每戶救助金1.5萬
- 土石流受災戶也能領
社會處呼籲，申請時，請赴住屋所在地的鄉鎮市公所辦理，並記得攜帶相關檢附文件，包含戶口名簿、房屋淹水相片、金融帳戶影本、租屋者另附房屋租賃契約。災害救助應於災害發生後30日內，檢附相關資料，向災害發生地之鄉(鎮、市)公所提出申請；因災害而致生活陷困，可向戶籍所在地之公所、屏東縣政府社會處各社福中心或社會救助科求助，以提供及時協助。
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