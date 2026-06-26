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▲河北6月天降冰雹街道積冰深達膝蓋（圖／截自微博）

台灣正在淹水，中國河北卻在「結冰」！河北省承德市寬城滿族自治縣24日傍晚遭遇罕見的暴雨與冰雹雙重夾擊，密集冰雹與雨水混合，讓街道瞬間化身白茫茫的「流動冰河」，部分路段積冰深度甚至達到膝蓋，車輛完全無法通行。這個6月天在街道上「鏟冰」的奇景，迅速在網路上瘋傳，當地居民直呼「數十年來未見過的場面」。綜合中國媒體報導，24日晚間約7時，寬城縣城突然狂風大作，暴雨傾盆而下，緊接著密集冰雹從天而降。冰雹雖僅有玉米粒大小，但來勢兇猛，持續約半小時至近一小時。由於降雨量過急，路面迅速積水，大量冰雹漂浮在水面上，形成白茫茫一片的「冰河」向低窪處流動，部分路段積水與冰雹堆積深度達小腿甚至膝蓋，有汽車半個車輪直接被淹沒，畫面宛如北極雪地，讓人難以相信這是盛夏6月。這場極端天氣讓當地居民措手不及。有商戶形容這是「數十年來未見過的場面」，不少人直言「人都不敢出門」。一名倉庫位於低窪地帶的商戶表示，倉庫被淹至半米深，貨物損失估計高達人民幣四至五萬元（約新台幣18至23萬元），損失相當慘重。值得注意的是，河北省氣象台早在當日上午11時便已預報承德地區可能出現強對流天氣，並提示個別地點有冰雹；傍晚6時53分，寬城縣氣象台更進一步發布冰雹橙色預警，提醒各鄉鎮加強防範，但冰雹降下的速度與強度仍遠超預期。冰雹停止後，當地政府迅速動員工作人員，聯合沿街居民連夜拿出鐵鍬與掃帚清理路面冰粒與積水，並同步疏通堵塞的下水管道。經過約一小時的緊急搶修，城區主要道路陸續恢復通行，讓民眾稍稍鬆了一口氣。寬城鎮政府工作人員證實，此次強冰雹屬多年不遇的極端天氣，但整體持續時間相對較短，鎮區排水系統也發揮了一定作用，未出現人員被困、房屋損毀或車輛泡水等重大險情，目前尚未接獲人員傷亡報告。主要災情集中在農田，玉米、蔬菜等農作物遭冰雹砸損情況嚴重，具體受損面積與經濟損失仍在統計中。截至25日白天，當地天氣已轉好，居民生活恢復正常。當局提醒，夏季強對流天氣突發性強，民眾應密切關注氣象預警，做好防範準備。