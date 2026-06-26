我是廣告 請繼續往下閱讀

類鼻疽、鉤端螺旋體症狀與感冒相似 公衛師：清潔要做好防護

淹水停電釀「冷藏設備失效」 腸胃道傳染病風險增

受颱風米克拉外圍環流與西南氣流影響，南部連日豪雨成災，多地出現積淹水情形。台北市公共衛生師公會提醒，真正的健康風險多於「積水退去後1至4週」逐步浮現，屆時環境汙泥殘留、積水未清等衛生條件惡化，會使登革熱、土壤及水媒傳染病及腸胃道感染風險上升。公衛師公會提到，豪雨過後，環境中新增的積水容器如廢輪胎、盆栽底盤、天溝等，極易成為斑蚊孳生溫床。夏季高溫也會加速病媒蚊繁殖，進一步提升登革熱傳播風險。微量積水即可提供蚊蟲繁殖條件，若社區存在攜帶病毒的病媒蚊，疫情擴散風險將上升。此外，「類鼻疽桿菌」與「鉤端螺旋體」平時存在於土壤與積水中，公衛師公會說，豪雨與強風可能使病原隨泥水擴散或污染環境，增加感染風險。初期症狀如發燒、頭痛、肌肉痠痛等，常與一般感冒相似，容易延誤就醫。清掃淹水區域時，應加強個人防護，務必穿著防水長靴、戴防水手套，並將既有傷口妥善包紮防水，以降低病原經由皮膚或傷口進入體內的風險。公衛師公會說明，切勿赤腳或以無防護的肢體直接接觸污水與污泥。在完成基本清理後，應落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除積水容器與孳生源，以降低病媒蚊滋生風險。環境清理後，可依循衛生單位指引進行環境消毒，如以約10公升清水混合40毫升漂白水配製稀釋液，用於地面及環境清潔，以降低病原殘留風險。清理或戶外活動期間，建議穿著淺色長袖衣褲，並使用經衛福部核可、含DEET、Picaridin（派卡瑞丁）或IR-3535成分防蚊藥劑。也因為淹水與停電常造成「冷藏設備失效與冷鏈中斷」，增加腸胃道傳染病，如諾羅病毒、沙門氏菌等風險。凡曾接觸污水或因停電導致退冰、變質之生鮮肉品、海鮮及乳製品，應全數廢棄。災後供水系統可能受損，飲用水務必煮沸或確認來源安全，避免飲用生水或不明水源。食物處理應嚴守生熟分離原則，熟食若於室溫放置超過2小時、高溫環境超過1小時即不建議食用。清理家園過程更要小心容易被尖銳物、玻璃碎片或生鏽鐵器割刺傷。公衛師公會提醒，受傷後應立即以「清水」及「肥皂」清潔傷口並消毒，進行防水包紮。若傷口較深、污染嚴重或由生鏽鐵器造成，應儘速就醫評估破傷風疫苗接種需求。長者、孕婦、嬰幼兒及具有慢性病或免疫力低下者，為災後感染與重症高風險族群，應避免接觸污染環境並減少清理負擔。而災後常見壓力、焦慮或睡眠障礙屬常見心理反應，若症狀持續或影響日常生活，應尋求專業協助。