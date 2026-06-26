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美國職棒小聯盟與大聯盟台灣小將今（26）日傳來許多戰況，效力底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，今日在面對休士頓太空人隊的比賽中持續先發上陣，將個人連續安打場次推進至第5場。與此同時，小聯盟的台灣小將們則是兩樣情。洛杉磯道奇隊1A強打柯敬賢在延長賽轟出驚天全壘打，連兩戰炸裂；而剛從新人聯盟升上聖地牙哥教士隊1A的19歲火球新星蘇嵐鴻，則在生涯初登板慘遭對手震撼教育，遺憾吞下1A的首場敗仗。底特律老虎隊今日在主場與休士頓太空人隊展開4連戰的首場對決，李灝宇擔任先發第9棒、二壘手。前兩打席面對太空人隊掛帥先發的日本右投今井達也，李灝宇吃足苦頭，連續兩個打席遭到三振。不過他在8局下2人出局後迎來第三次打擊機會，面對太空人後援投手布魯博（AJ Blubaugh），李灝宇精準逮中一顆96.3英哩的速球，以104.5英哩的擊球初速，掃出中間方向的安打，成功將連續安打紀錄推進至第5場。雖然老虎隊終場以1：2惜敗吞下3連敗，但李灝宇的個人數據持續攀升。他在6月份的12場出賽中僅有2場完全熄火，單月打擊三圍是恐怖的.378/.395/.514；此役過後，他的賽季打擊率更上升至0.252，再度刷新生涯新高。效力於道奇1A的台灣外野新星柯敬賢，今日在對陣響尾蛇1A的比賽中先發打第3棒守右外野。雖然前3個打席受到對方投手壓制未能建功，並苦吞1次三振，但他依舊展現良好的選球眼，在9局上關鍵時刻選到保送。雙方打入延長賽10局上，道奇隊攻勢大爆發。柯敬賢在隊友開轟後，隨即補上一記驚天動地的陽春砲，與隊友上演震撼全場的背靠背全壘打，幫助球隊擴大領先優勢，最終道奇1A也順利以6：2擊敗對手。柯敬賢此役4打數1安打、貢獻1發全壘打，賽後打擊率來到0.278，整體攻擊指數（OPS）高達0.912。值得注意的是，這已經是他。目前他以賽季12轟在隊內高居第二，在整個加州聯盟也傲居第三，怪力天賦展露無遺。年僅19歲的教士隊火球小將蘇嵐鴻日前剛從新人聯盟越級升上1A，在今日迎來生涯初登板先發對決洛磯1A。不料蘇嵐鴻開局就找不到控球節奏，面對首名打者就投出四壞球保送，隨後因高飛犧牲打掉分。2局上再度遭到狙擊，挨了一記陽春彈；3局上攻勢持續擴大，他雖然單局飆出2次三振，卻也被對手敲出包含二壘與三壘安打在內的3支安打，中途還被洛磯隊發動2次盜壘成功失掉2分，最終在抓下兩個出局數後被換下場。總計蘇嵐鴻1A首秀僅主投2.2局用53球，被敲4支安打、送出2K與1保送，失掉4分全為責失分，防禦率飆高至13.50。