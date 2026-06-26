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▲2026世界盃各組國家一覽。（圖／取自FIFA世界盃官方 X）

2026世界盃6/27埃及VS伊朗基本資訊

世界盃G組戰績

世界盃G組 已賽 勝 和 敗 進球數 丟球數 淨勝球 積分 1 埃及 2 1 1 0 4 2 2 4 2 伊朗 2 0 2 0 2 2 0 2 3 比利時 2 0 2 0 1 1 0 2 4 紐西蘭 2 0 1 1 3 5 -2 1 ▲由於防守者習慣了右腳球員的肢體動作，左腳球員如埃及「法老」薩拉赫（Mohamed Salah）的盤帶模式能瞬間打破對手的「模式識別」，在瞬息萬變的世界盃賽場上，為進攻方爭取到至關重要的幾毫秒決策時間。（圖／美聯社／達志影像）



兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

埃及VS伊朗戰力焦點分析

埃及VS伊朗預計先發名單與傷兵名單

位置 🇪🇬 埃及預計先發（4-3-3） 🇮🇷 伊朗預計先發（4-2-3-1） 門將 莫斯塔法·舒比爾（Mostafa Shoubir） 阿里雷扎·貝蘭萬德（Alireza Beiranvand） 後衛 穆罕默德·哈尼（Mohamed Hany） 哈姆迪·法特希（Hamdy Fathy） 亞瑟·易卜拉欣（Yasser Ibrahim） 艾哈邁德·法圖赫（Ahmed Fatouh） 薩利赫·哈爾達尼（Saleh Hardani） 侯賽因·卡納尼（Hossein Kanani） 阿里·內馬蒂（Ali Nemati） 舒賈·哈里扎德（Shoja Khalilzadeh） 中場 穆哈納德·拉辛（驚Muhannad Lashin） 馬爾萬·阿蒂亞（Marawan Attia） 伊馬姆·阿舒爾（Emam Ashour） 埃赫桑·哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi） 拉明·雷扎伊安（Ramin Rezaeian） 薩曼·古多斯（Saman Ghoddos） 賽義德·埃扎托拉希（Saeid Ezatolahi） 前鋒 莫斯塔法·齊科（Mostafa Zico） 穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah） 奧馬爾·馬爾穆什（Omar Marmoush） 穆罕默德·穆赫比（Mohammad Mohebi） 米赫迪·泰利米（Mehdi Taremi）

▲埃及隊在溫哥華的不列顛哥倫比亞體育場（BC Place）上演了一場精彩的逆轉勝，終場以3：1擊敗紐西蘭隊。（圖／美聯社／達志影像）

埃及VS伊朗之戰亮點與結果預測

預測比分：埃及 2-1 伊朗（總分大於2.5球，埃及鎖定小組第一）

▲泰利米擁有極強的身體對抗與大範圍回撤接應能力，他必須利用強壯的身軀扛住埃及的防線。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃埃及國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 穆罕默德·艾爾神納維 Mohamed El Shenawy 阿赫利 37 門將 16 馬赫迪·索利曼 Mahdy Soliman 自由球員 39 門將 23 莫斯塔法·舒比爾 Mostafa Shoubir 阿赫利 26 門將 26 穆罕默德·阿拉 Mohamed Alaa 埃及本土 27 後衛 2 亞瑟·易卜拉欣 Yasser Ibrahim 阿赫利 33 後衛 3 穆罕默德·哈尼 Mohamed Hany 阿赫利 30 後衛 4 霍薩姆·阿卜杜勒馬吉德 Hossam Abdelmaguid 扎馬萊克 25 後衛 5 拉米·拉比亞 Ramy Rabia 阿赫利 33 後衛 6 穆罕默德·阿卜杜勒莫奈姆 Mohamed Abdelmoneim 尼斯 27 後衛 13 艾哈邁德·法圖赫 Ahmed Fatouh 扎馬萊克 28 後衛 15 卡里姆·哈菲茲 Karim Hafez 金字塔 30 後衛 24 塔里克·阿拉 Tarek Alaa 埃及本土 24 中場 8 伊馬姆·阿舒爾 Emam Ashour 阿赫利 28 中場 11 莫斯塔法·齊科 Mostafa Zico 自由球員 29 中場 14 哈姆迪·法特希 Hamdy Fathy 沃克拉 31 中場 17 穆哈納德·拉辛 Muhannad Lashin 金字塔 30 中場 18 納比爾·東加 Nabil Donga 扎馬萊克 30 中場 19 馬爾萬·阿蒂亞 Marawan Attia 阿赫利 27 中場 21 馬哈茂德·薩伯 Mahmoud Saber 埃及本土 24 前鋒 7 穆罕默德·特雷澤蓋 Trézéguet 薩拉揚 31 前鋒 9 哈姆扎·阿卜杜勒卡里姆 Hamza Abdelkarim 自由球員 18 前鋒 10 穆罕默德·薩拉赫 Mohamed Salah 利物浦 34 前鋒 12 海塞姆·哈桑 Haissem Hassan 羅斯托夫 24 前鋒 20 易卜拉欣·阿德爾 Ibrahim Adel 金字塔 25 前鋒 22 奧馬爾·馬爾穆什 Omar Marmoush 法蘭克福 27 前鋒 25 艾哈邁德·齊佐 Zizo 扎馬萊克 30

▲2026年世界盃G組，埃及主力由沙拿（Mohamed Salah）搭配馬爾穆什（Omar Marmoush） ，兩人組成進攻雙箭頭。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃伊朗國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 穆罕默德·艾爾神納維 Mohamed El Shenawy 阿赫利 37 門將 16 馬赫迪·索利曼 Mahdy Soliman 自由球員 39 門將 23 莫斯塔法·舒比爾 Mostafa Shoubir 阿赫利 26 門將 26 穆罕默德·阿拉 Mohamed Alaa 埃及本土 27 後衛 2 亞瑟·易卜拉欣 Yasser Ibrahim 阿赫利 33 後衛 3 穆罕默德·哈尼 Mohamed Hany 阿赫利 30 後衛 4 霍薩姆·阿卜杜勒馬吉德 Hossam Abdelmaguid 扎馬萊克 25 後衛 5 拉米·拉比亞 Ramy Rabia 阿赫利 33 後衛 6 穆罕默德·阿卜杜勒莫奈姆 Mohamed Abdelmoneim 尼斯 27 後衛 13 艾哈邁德·法圖赫 Ahmed Fatouh 扎馬萊克 28 後衛 15 卡里姆·哈菲茲 Karim Hafez 金字塔 30 後衛 24 塔里克·阿拉 Tarek Alaa 埃及本土 24 中場 8 伊馬姆·阿舒爾 Emam Ashour 阿赫利 28 中場 11 莫斯塔法·齊科 Mostafa Zico 自由球員 29 中場 14 哈姆迪·法特希 Hamdy Fathy 沃克拉 31 中場 17 穆哈納德·拉辛 Muhannad Lashin 金字塔 30 中場 18 納比爾·東加 Nabil Donga 扎馬萊克 30 中場 19 馬爾萬·阿蒂亞 Marawan Attia 阿赫利 27 中場 21 馬哈茂德·薩伯 Mahmoud Saber 埃及本土 24 前鋒 7 穆罕默德·特雷澤蓋 Trézéguet 薩拉揚 31 前鋒 9 哈姆扎·阿卜杜勒卡里姆 Hamza Abdelkarim 自由球員 18 前鋒 10 穆罕默德·薩拉赫 Mohamed Salah 利物浦 34 前鋒 12 海塞姆·哈桑 Haissem Hassan 羅斯托夫 24 前鋒 20 易卜拉欣·阿德爾 Ibrahim Adel 金字塔 25 前鋒 22 奧馬爾·馬爾穆什 Omar Marmoush 法蘭克福 27 前鋒 25 艾哈邁德·齊佐 Zizo 扎馬萊克 30

▲伊朗門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）神勇表現是伊朗能戰平比利時的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃G組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月16日 03:00 比利時1：1埃及 6月16日 09:00 伊朗2：2紐西蘭 6月22日 03:00 比利時 vs 伊朗 6月22日 09:00 紐西蘭 vs 埃及 6月27日 11:00 埃及 vs 伊朗 6月27日 11:00 紐西蘭 vs 比利時

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃G組小組賽末輪迎來歷史性的關鍵戰役！目前積分4分暫居榜首的「法老王軍團」埃及隊，將坐鎮西雅圖盧明球場（Lumen Field）正面迎戰積2分、至今保持不敗的亞洲鐵血勁旅伊朗隊。這場美非亞三方關注的對決不仅攸關G組龍頭種子順位，更是伊朗爭取隊史首度殺入世界盃32強淘汰賽的命運之戰。《NOWNEWS》以下為讀者整理K組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。▪️對戰組合：埃及 vs 伊朗（世界盃G組小組賽第三輪）▪️比賽時間：台灣時間2026年6月27日凌晨4點（當地時間26日晚間6點）▪️比賽地點：美國華盛頓州西雅圖盧明球場（Lumen Field）▪️轉播資訊：BBC Two（英國直播）、Fox Sports（美國）歷史對戰紀錄： 兩隊在世界盃決賽圈歷史上從未有過正式對戰紀錄。今晚在西雅圖的強強碰頭，將是兩國足球歷史上的首次大賽交鋒。兩隊上一次在世界盃贏球是何時？埃及：2026年6月22日。 埃及在上一輪小組賽中以3-1逆轉擊敗紐西蘭，斬獲了埃及國家隊歷史上在世界盃決賽圈正賽的隊史首場勝利，目前正處於士氣最高昂的歷史巔峰。伊朗：2022年11月25日。 伊朗上一次在世界盃決賽圈贏球是在卡達世界盃小組賽，當時以2-0爆冷擊敗威爾斯。本屆前兩輪他們罕見地吞下二連平（2-2平紐西蘭、0-0逼平比利時）。由總教練哈桑（Hossam Hassan）執教的埃及隊本屆脫胎換骨，首戰1-1逼平種子比利時、次戰3-1完勝紐西蘭，進攻端兩場轟入4球，火力全開。雖然拿到小組第一可能會在32強硬碰南韓、拿第二則對陣澳洲，但總教練哈桑在賽前記者會強硬表示埃及「絕不放水挑對手」，目標只有贏球。在哈桑的調教下，埃及擺脫了過去過度依賴單一球星的毛病，打造出攻守更均衡、更具系統性的「全新版本薩拉赫體系」，整體傳導破壞力大幅提升。由主教練加萊諾伊（Amir Ghalenoei）領軍的伊朗隊，在本屆賽事遭遇了嚴重的簽證延誤、長途旅行受阻等外部挑戰，但這群亞洲鐵漢展現了驚人的韌性。首戰兩度落後兩度頑強扳平紐西蘭（2-2），次戰在被罰下一人的極端劣勢下，硬是0-0悶平比利時。只要今晚能擊敗埃及，伊朗就將斬獲5分積分，歷史性地首次闖入世界盃淘汰賽。隨著美國政府終於放行，伊朗隊此役得以提早一天抵達賽地準備，體能狀態將是開賽以來最好的一次。埃及： 全員健康，無傷兵與禁賽困擾，可以派出最強「法老王陣容」。伊朗： 陣中無重大傷兵，且此役終於擺脫了前兩場折磨人的致命時差與旅行延誤，能夠以逸待勞。這將是一場極其膠著且充滿肉搏對抗的硬仗。伊朗隊擅長擺出極具紀律性的低區防守，並利用反擊偷襲；但埃及隊本屆的進攻呈現多點開花的立體網狀，除了薩拉赫之外，馬爾穆什與特雷澤蓋（Trézéguet）同樣具備瞬間撕裂防線的能力。儘管伊朗會展現瘋狂的抵抗，但埃及在不敗走勢與破紀錄的動力下，頂級前鋒的天賦更具優勢。看好全新進化的埃及法老軍團以一球小勝，以G組不敗龍頭之姿挺進32強。穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah，埃及）： 埃及的當代傳奇。這位利物浦神射手本屆踢得更加自由且深具破壞力，首戰表現亮眼，目前國家隊生涯總進球數來到68球，距離追平總教練哈桑保持的埃及歷史第一進球紀錄（69球）僅差1球。今晚全美球迷將共同見證他衝擊歷史紀錄。阿里雷扎·貝蘭萬德（Alireza Beiranvand，伊朗）： 伊朗的門神。上一場對陣比利時，他在後防少一人的形勢下全場瘋狂奉獻7次神勇撲救，隻手摘下寶貴的1分。面對薩拉赫與馬爾穆什（Omar Marmoush）的連番轟炸，他的門線技術是伊朗的生命線。米赫迪·泰利米（Mehdi Taremi，伊朗）： 33歲的伊朗當家鋒線核心。泰利米擁有極強的身體對抗與大範圍回撤接應能力，今晚他必須利用強壯的身軀扛住埃及的防線，並為邊路的穆赫比（Mohammad Mohebi）與雷扎伊安（Ramin Rezaeian）拉開反擊空間。