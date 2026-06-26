2026年FIFA世界盃G組小組賽末輪迎來歷史性的關鍵戰役！目前積分4分暫居榜首的「法老王軍團」埃及隊，將坐鎮西雅圖盧明球場（Lumen Field）正面迎戰積2分、至今保持不敗的亞洲鐵血勁旅伊朗隊。這場美非亞三方關注的對決不仅攸關G組龍頭種子順位，更是伊朗爭取隊史首度殺入世界盃32強淘汰賽的命運之戰。《NOWNEWS》以下為讀者整理K組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/27埃及VS伊朗基本資訊
📍世界盃G組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍埃及VS伊朗戰力焦點分析
📍埃及VS伊朗預計先發名單與傷兵名單
📍埃及VS伊朗之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃埃及國家隊球員名單
📍2026世界盃伊朗國家隊球員名單
📍2026世界盃G組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/27埃及VS伊朗基本資訊
▪️對戰組合：埃及 vs 伊朗（世界盃G組小組賽第三輪）
▪️比賽時間：台灣時間2026年6月27日凌晨4點（當地時間26日晚間6點）
▪️比賽地點：美國華盛頓州西雅圖盧明球場（Lumen Field）
▪️轉播資訊：BBC Two（英國直播）、Fox Sports（美國）
世界盃G組戰績
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
歷史對戰紀錄： 兩隊在世界盃決賽圈歷史上從未有過正式對戰紀錄。今晚在西雅圖的強強碰頭，將是兩國足球歷史上的首次大賽交鋒。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
埃及：2026年6月22日。 埃及在上一輪小組賽中以3-1逆轉擊敗紐西蘭，斬獲了埃及國家隊歷史上在世界盃決賽圈正賽的隊史首場勝利，目前正處於士氣最高昂的歷史巔峰。
伊朗：2022年11月25日。 伊朗上一次在世界盃決賽圈贏球是在卡達世界盃小組賽，當時以2-0爆冷擊敗威爾斯。本屆前兩輪他們罕見地吞下二連平（2-2平紐西蘭、0-0逼平比利時）。
埃及VS伊朗戰力焦點分析
埃及：拒絕挑選對手，全新進化的「薩拉赫體系」
由總教練哈桑（Hossam Hassan）執教的埃及隊本屆脫胎換骨，首戰1-1逼平種子比利時、次戰3-1完勝紐西蘭，進攻端兩場轟入4球，火力全開。雖然拿到小組第一可能會在32強硬碰南韓、拿第二則對陣澳洲，但總教練哈桑在賽前記者會強硬表示埃及「絕不放水挑對手」，目標只有贏球。在哈桑的調教下，埃及擺脫了過去過度依賴單一球星的毛病，打造出攻守更均衡、更具系統性的「全新版本薩拉赫體系」，整體傳導破壞力大幅提升。
伊朗：克服後勤地獄的鐵血防線，力拼歷史首度出線
由主教練加萊諾伊（Amir Ghalenoei）領軍的伊朗隊，在本屆賽事遭遇了嚴重的簽證延誤、長途旅行受阻等外部挑戰，但這群亞洲鐵漢展現了驚人的韌性。首戰兩度落後兩度頑強扳平紐西蘭（2-2），次戰在被罰下一人的極端劣勢下，硬是0-0悶平比利時。只要今晚能擊敗埃及，伊朗就將斬獲5分積分，歷史性地首次闖入世界盃淘汰賽。隨著美國政府終於放行，伊朗隊此役得以提早一天抵達賽地準備，體能狀態將是開賽以來最好的一次。
埃及VS伊朗預計先發名單與傷兵名單
傷兵與禁賽情報
埃及： 全員健康，無傷兵與禁賽困擾，可以派出最強「法老王陣容」。
伊朗： 陣中無重大傷兵，且此役終於擺脫了前兩場折磨人的致命時差與旅行延誤，能夠以逸待勞。
預計先發陣容
埃及VS伊朗之戰亮點與結果預測
預測比分：埃及 2-1 伊朗（總分大於2.5球，埃及鎖定小組第一）
專家分析：這將是一場極其膠著且充滿肉搏對抗的硬仗。伊朗隊擅長擺出極具紀律性的低區防守，並利用反擊偷襲；但埃及隊本屆的進攻呈現多點開花的立體網狀，除了薩拉赫之外，馬爾穆什與特雷澤蓋（Trézéguet）同樣具備瞬間撕裂防線的能力。儘管伊朗會展現瘋狂的抵抗，但埃及在不敗走勢與破紀錄的動力下，頂級前鋒的天賦更具優勢。看好全新進化的埃及法老軍團以一球小勝，以G組不敗龍頭之姿挺進32強。
焦點球星
穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah，埃及）： 埃及的當代傳奇。這位利物浦神射手本屆踢得更加自由且深具破壞力，首戰表現亮眼，目前國家隊生涯總進球數來到68球，距離追平總教練哈桑保持的埃及歷史第一進球紀錄（69球）僅差1球。今晚全美球迷將共同見證他衝擊歷史紀錄。
阿里雷扎·貝蘭萬德（Alireza Beiranvand，伊朗）： 伊朗的門神。上一場對陣比利時，他在後防少一人的形勢下全場瘋狂奉獻7次神勇撲救，隻手摘下寶貴的1分。面對薩拉赫與馬爾穆什（Omar Marmoush）的連番轟炸，他的門線技術是伊朗的生命線。
米赫迪·泰利米（Mehdi Taremi，伊朗）： 33歲的伊朗當家鋒線核心。泰利米擁有極強的身體對抗與大範圍回撤接應能力，今晚他必須利用強壯的身軀扛住埃及的防線，並為邊路的穆赫比（Mohammad Mohebi）與雷扎伊安（Ramin Rezaeian）拉開反擊空間。
2026世界盃埃及國家隊球員名單
2026世界盃伊朗國家隊球員名單
2026世界盃G組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/27埃及VS伊朗基本資訊
📍世界盃G組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍埃及VS伊朗戰力焦點分析
📍埃及VS伊朗預計先發名單與傷兵名單
📍埃及VS伊朗之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃埃及國家隊球員名單
📍2026世界盃伊朗國家隊球員名單
📍2026世界盃G組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
▪️對戰組合：埃及 vs 伊朗（世界盃G組小組賽第三輪）
▪️比賽時間：台灣時間2026年6月27日凌晨4點（當地時間26日晚間6點）
▪️比賽地點：美國華盛頓州西雅圖盧明球場（Lumen Field）
▪️轉播資訊：BBC Two（英國直播）、Fox Sports（美國）
世界盃G組戰績
|
世界盃G組
|已賽
|勝
|和
|敗
|進球數
|丟球數
|淨勝球
|積分
|1
|
埃及
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|
伊朗
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|
比利時
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|
紐西蘭
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
歷史對戰紀錄： 兩隊在世界盃決賽圈歷史上從未有過正式對戰紀錄。今晚在西雅圖的強強碰頭，將是兩國足球歷史上的首次大賽交鋒。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
埃及：2026年6月22日。 埃及在上一輪小組賽中以3-1逆轉擊敗紐西蘭，斬獲了埃及國家隊歷史上在世界盃決賽圈正賽的隊史首場勝利，目前正處於士氣最高昂的歷史巔峰。
伊朗：2022年11月25日。 伊朗上一次在世界盃決賽圈贏球是在卡達世界盃小組賽，當時以2-0爆冷擊敗威爾斯。本屆前兩輪他們罕見地吞下二連平（2-2平紐西蘭、0-0逼平比利時）。
埃及VS伊朗戰力焦點分析
埃及：拒絕挑選對手，全新進化的「薩拉赫體系」
由總教練哈桑（Hossam Hassan）執教的埃及隊本屆脫胎換骨，首戰1-1逼平種子比利時、次戰3-1完勝紐西蘭，進攻端兩場轟入4球，火力全開。雖然拿到小組第一可能會在32強硬碰南韓、拿第二則對陣澳洲，但總教練哈桑在賽前記者會強硬表示埃及「絕不放水挑對手」，目標只有贏球。在哈桑的調教下，埃及擺脫了過去過度依賴單一球星的毛病，打造出攻守更均衡、更具系統性的「全新版本薩拉赫體系」，整體傳導破壞力大幅提升。
伊朗：克服後勤地獄的鐵血防線，力拼歷史首度出線
由主教練加萊諾伊（Amir Ghalenoei）領軍的伊朗隊，在本屆賽事遭遇了嚴重的簽證延誤、長途旅行受阻等外部挑戰，但這群亞洲鐵漢展現了驚人的韌性。首戰兩度落後兩度頑強扳平紐西蘭（2-2），次戰在被罰下一人的極端劣勢下，硬是0-0悶平比利時。只要今晚能擊敗埃及，伊朗就將斬獲5分積分，歷史性地首次闖入世界盃淘汰賽。隨著美國政府終於放行，伊朗隊此役得以提早一天抵達賽地準備，體能狀態將是開賽以來最好的一次。
埃及VS伊朗預計先發名單與傷兵名單
傷兵與禁賽情報
埃及： 全員健康，無傷兵與禁賽困擾，可以派出最強「法老王陣容」。
伊朗： 陣中無重大傷兵，且此役終於擺脫了前兩場折磨人的致命時差與旅行延誤，能夠以逸待勞。
預計先發陣容
|位置
|🇪🇬 埃及預計先發（4-3-3）
|🇮🇷 伊朗預計先發（4-2-3-1）
|門將
|莫斯塔法·舒比爾（Mostafa Shoubir）
|阿里雷扎·貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）
|後衛
|
穆罕默德·哈尼（Mohamed Hany）
哈姆迪·法特希（Hamdy Fathy）
亞瑟·易卜拉欣（Yasser Ibrahim）
艾哈邁德·法圖赫（Ahmed Fatouh）
|
薩利赫·哈爾達尼（Saleh Hardani）
侯賽因·卡納尼（Hossein Kanani）
阿里·內馬蒂（Ali Nemati）
舒賈·哈里扎德（Shoja Khalilzadeh）
|中場
|
穆哈納德·拉辛（驚Muhannad Lashin）
馬爾萬·阿蒂亞（Marawan Attia）
伊馬姆·阿舒爾（Emam Ashour）
|
埃赫桑·哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi）
拉明·雷扎伊安（Ramin Rezaeian）
薩曼·古多斯（Saman Ghoddos）
賽義德·埃扎托拉希（Saeid Ezatolahi）
|前鋒
|
莫斯塔法·齊科（Mostafa Zico）
穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah）
奧馬爾·馬爾穆什（Omar Marmoush）
|
穆罕默德·穆赫比（Mohammad Mohebi）
米赫迪·泰利米（Mehdi Taremi）
預測比分：埃及 2-1 伊朗（總分大於2.5球，埃及鎖定小組第一）
專家分析：這將是一場極其膠著且充滿肉搏對抗的硬仗。伊朗隊擅長擺出極具紀律性的低區防守，並利用反擊偷襲；但埃及隊本屆的進攻呈現多點開花的立體網狀，除了薩拉赫之外，馬爾穆什與特雷澤蓋（Trézéguet）同樣具備瞬間撕裂防線的能力。儘管伊朗會展現瘋狂的抵抗，但埃及在不敗走勢與破紀錄的動力下，頂級前鋒的天賦更具優勢。看好全新進化的埃及法老軍團以一球小勝，以G組不敗龍頭之姿挺進32強。
焦點球星
穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah，埃及）： 埃及的當代傳奇。這位利物浦神射手本屆踢得更加自由且深具破壞力，首戰表現亮眼，目前國家隊生涯總進球數來到68球，距離追平總教練哈桑保持的埃及歷史第一進球紀錄（69球）僅差1球。今晚全美球迷將共同見證他衝擊歷史紀錄。
阿里雷扎·貝蘭萬德（Alireza Beiranvand，伊朗）： 伊朗的門神。上一場對陣比利時，他在後防少一人的形勢下全場瘋狂奉獻7次神勇撲救，隻手摘下寶貴的1分。面對薩拉赫與馬爾穆什（Omar Marmoush）的連番轟炸，他的門線技術是伊朗的生命線。
米赫迪·泰利米（Mehdi Taremi，伊朗）： 33歲的伊朗當家鋒線核心。泰利米擁有極強的身體對抗與大範圍回撤接應能力，今晚他必須利用強壯的身軀扛住埃及的防線，並為邊路的穆赫比（Mohammad Mohebi）與雷扎伊安（Ramin Rezaeian）拉開反擊空間。
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|穆罕默德·艾爾神納維
|Mohamed El Shenawy
|阿赫利
|37
|門將
|16
|馬赫迪·索利曼
|Mahdy Soliman
|自由球員
|39
|門將
|23
|莫斯塔法·舒比爾
|Mostafa Shoubir
|阿赫利
|26
|門將
|26
|穆罕默德·阿拉
|Mohamed Alaa
|埃及本土
|27
|後衛
|2
|亞瑟·易卜拉欣
|Yasser Ibrahim
|阿赫利
|33
|後衛
|3
|穆罕默德·哈尼
|Mohamed Hany
|阿赫利
|30
|後衛
|4
|霍薩姆·阿卜杜勒馬吉德
|Hossam Abdelmaguid
|扎馬萊克
|25
|後衛
|5
|拉米·拉比亞
|Ramy Rabia
|阿赫利
|33
|後衛
|6
|穆罕默德·阿卜杜勒莫奈姆
|Mohamed Abdelmoneim
|尼斯
|27
|後衛
|13
|艾哈邁德·法圖赫
|Ahmed Fatouh
|扎馬萊克
|28
|後衛
|15
|卡里姆·哈菲茲
|Karim Hafez
|金字塔
|30
|後衛
|24
|塔里克·阿拉
|Tarek Alaa
|埃及本土
|24
|中場
|8
|伊馬姆·阿舒爾
|Emam Ashour
|阿赫利
|28
|中場
|11
|莫斯塔法·齊科
|Mostafa Zico
|自由球員
|29
|中場
|14
|哈姆迪·法特希
|Hamdy Fathy
|沃克拉
|31
|中場
|17
|穆哈納德·拉辛
|Muhannad Lashin
|金字塔
|30
|中場
|18
|納比爾·東加
|Nabil Donga
|扎馬萊克
|30
|中場
|19
|馬爾萬·阿蒂亞
|Marawan Attia
|阿赫利
|27
|中場
|21
|馬哈茂德·薩伯
|Mahmoud Saber
|埃及本土
|24
|前鋒
|7
|穆罕默德·特雷澤蓋
|Trézéguet
|薩拉揚
|31
|前鋒
|9
|哈姆扎·阿卜杜勒卡里姆
|Hamza Abdelkarim
|自由球員
|18
|前鋒
|10
|穆罕默德·薩拉赫
|Mohamed Salah
|利物浦
|34
|前鋒
|12
|海塞姆·哈桑
|Haissem Hassan
|羅斯托夫
|24
|前鋒
|20
|易卜拉欣·阿德爾
|Ibrahim Adel
|金字塔
|25
|前鋒
|22
|奧馬爾·馬爾穆什
|Omar Marmoush
|法蘭克福
|27
|前鋒
|25
|艾哈邁德·齊佐
|Zizo
|扎馬萊克
|30
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|穆罕默德·艾爾神納維
|Mohamed El Shenawy
|阿赫利
|37
|門將
|16
|馬赫迪·索利曼
|Mahdy Soliman
|自由球員
|39
|門將
|23
|莫斯塔法·舒比爾
|Mostafa Shoubir
|阿赫利
|26
|門將
|26
|穆罕默德·阿拉
|Mohamed Alaa
|埃及本土
|27
|後衛
|2
|亞瑟·易卜拉欣
|Yasser Ibrahim
|阿赫利
|33
|後衛
|3
|穆罕默德·哈尼
|Mohamed Hany
|阿赫利
|30
|後衛
|4
|霍薩姆·阿卜杜勒馬吉德
|Hossam Abdelmaguid
|扎馬萊克
|25
|後衛
|5
|拉米·拉比亞
|Ramy Rabia
|阿赫利
|33
|後衛
|6
|穆罕默德·阿卜杜勒莫奈姆
|Mohamed Abdelmoneim
|尼斯
|27
|後衛
|13
|艾哈邁德·法圖赫
|Ahmed Fatouh
|扎馬萊克
|28
|後衛
|15
|卡里姆·哈菲茲
|Karim Hafez
|金字塔
|30
|後衛
|24
|塔里克·阿拉
|Tarek Alaa
|埃及本土
|24
|中場
|8
|伊馬姆·阿舒爾
|Emam Ashour
|阿赫利
|28
|中場
|11
|莫斯塔法·齊科
|Mostafa Zico
|自由球員
|29
|中場
|14
|哈姆迪·法特希
|Hamdy Fathy
|沃克拉
|31
|中場
|17
|穆哈納德·拉辛
|Muhannad Lashin
|金字塔
|30
|中場
|18
|納比爾·東加
|Nabil Donga
|扎馬萊克
|30
|中場
|19
|馬爾萬·阿蒂亞
|Marawan Attia
|阿赫利
|27
|中場
|21
|馬哈茂德·薩伯
|Mahmoud Saber
|埃及本土
|24
|前鋒
|7
|穆罕默德·特雷澤蓋
|Trézéguet
|薩拉揚
|31
|前鋒
|9
|哈姆扎·阿卜杜勒卡里姆
|Hamza Abdelkarim
|自由球員
|18
|前鋒
|10
|穆罕默德·薩拉赫
|Mohamed Salah
|利物浦
|34
|前鋒
|12
|海塞姆·哈桑
|Haissem Hassan
|羅斯托夫
|24
|前鋒
|20
|易卜拉欣·阿德爾
|Ibrahim Adel
|金字塔
|25
|前鋒
|22
|奧馬爾·馬爾穆什
|Omar Marmoush
|法蘭克福
|27
|前鋒
|25
|艾哈邁德·齊佐
|Zizo
|扎馬萊克
|30
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|6月16日
|03:00
|比利時1：1埃及
|6月16日
|09:00
|伊朗2：2紐西蘭
|6月22日
|03:00
|比利時 vs 伊朗
|6月22日
|09:00
|紐西蘭 vs 埃及
|6月27日
|11:00
|埃及 vs 伊朗
|6月27日
|11:00
|紐西蘭 vs 比利時
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
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|有線電視
|部分關鍵場次
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|FIFA+
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|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
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