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立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，美東時間25日出席僑宴，致詞時大讚僑胞，更用「螞蟻的世界」舉例，稱有4種螞蟻，一種是蟻后生兒育女、一種是公蟻「最好幹」只交配、一種是兵蟻打仗，最辛苦的是工蟻，而蟻窩旁有幾個螞蟻遊手好閒，但天災時精神來了指揮螞蟻大軍，以此比喻僑胞是台灣最大的力量。立法院訪團25日晚間款宴華府僑界及台商代表，近120人出席。韓國瑜致詞時誇讚僑胞在海外打拚也很重要，並以「螞蟻的世界」舉例，稱共有4種螞蟻，一種是蟻后，生兒育女，一種是公蟻，這個最好幹，牠只交配沒什麼事情。一種是兵蟻，打仗、阿兵哥的兵，敵人一來，兵蟻就衝；最辛苦的是工蟻，做工的，每天不停找食物。韓國瑜說，蟻窩旁邊有幾隻螞蟻啊，天天在那邊遊手好閒，但蟻窩一晃動，所有的螞蟻都驚慌失措，以為地震來了，天災人禍，這幾隻遊手好閒的螞蟻啊，突然精神來了，全部開始指揮螞蟻大軍。韓國瑜稱，有朝一日台灣發生天災人禍，第一個跳出來支援台灣的，就是在座各位，這是台灣最大的一股力量，希望每個僑胞朋友在海外的發展，都能夠發展的非常好， 僑胞們真的是血脈相連、血濃於水，希望你們日子過好，把事業打拼好，把家庭照顧好，出去代表台灣人、中華民國的一份子。