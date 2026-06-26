中國江蘇1名女子，近日乘坐由北京開往上海的火車時，因為與同車乘客發生口角，遭對方咬傷手臀，事後傷口出現疱疹、腫痛等情況，令她擔心對方是否有傳染病，已向公安和鐵路局求助，希望取得對方的體檢報告。
根據《揚子晚報》報導，事發在本月19日，當事人陳姓女子買了臥鋪車票，上車後卻發現自己的鋪位被1名中年婦女佔據，雙方理論期間，對方因情緒激動，咬傷陳女手腕。
從陳姓女子貼出的照片可以看見，一開始傷勢並不嚴重，看上去只有2排牙印，隨後在工作人員調解下，更換鋪位了事。然而，幾天後陳女的傷口並未癒合，反而越來越腫，牙印周圍更出現疱疹，令她擔心對方是否患有什麼疾病，導致自己被感染。
事後，陳女聯絡上海鐵路公安及當地政務服務熱線求助，雖然已找到咬傷自己的人，仍未取得對方體檢報告，坦言已經好幾天睡不著。
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從陳姓女子貼出的照片可以看見，一開始傷勢並不嚴重，看上去只有2排牙印，隨後在工作人員調解下，更換鋪位了事。然而，幾天後陳女的傷口並未癒合，反而越來越腫，牙印周圍更出現疱疹，令她擔心對方是否患有什麼疾病，導致自己被感染。
事後，陳女聯絡上海鐵路公安及當地政務服務熱線求助，雖然已找到咬傷自己的人，仍未取得對方體檢報告，坦言已經好幾天睡不著。