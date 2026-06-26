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▲屏東九如時雨量飆134毫米、彰化埔心為111.5毫米，高雄美濃111.5毫米，高屏地區多地出現時雨量超過100毫米等級的致災性大雨。（圖／中央氣象署提供）

▲北台灣正處在鋒面前緣，南部則受到西南風影響，兩股氣流在台灣交匯，導致今日有劇烈降雨發生。（圖／中央氣象署提供）

▲下周二太平洋高壓主導天氣，各地恢復多雲到晴的穩定天氣型態。（圖／中央氣象署提供）

受到颱風以及鋒面、西南風影響，台灣各地有劇烈降雨，尤其西部有大雨或局部豪雨，中央氣象署統計，昨日屏東九如時雨量達134毫米，為超過100毫米等級的致災性大雨，日累積共達到667毫米，加上今（26）日上午雨量，共計兩天累積861毫米相當驚人。目前整體降雨強度有趨緩，不過水氣仍豐沛、天氣不穩定，根據氣象署統計，受到颱風以及鋒面、西南風影響，自昨（25）日起西半部就有廣泛延時大雨，尤其台南以南降雨顯著。其中屏東九如時雨量飆134毫米、彰化埔心為111.5毫米，高雄美濃111.5毫米，高屏地區多地出現時雨量超過100毫米等級的致災性大雨。高雄美濃最大3小時雨量為368.6毫米，為大豪雨等級；屏東九如截至今（26）日下午2點，兩天累積861毫米相當驚人。氣象署預報提到，米克拉颱風目前在琉球群島附近，將持續朝東北方向往九州南側移動，距離台灣越來越遠，不過一道鋒面自華南延伸到台灣海峽，北台灣正處在鋒面前緣，南部則受到西南風影響，兩股氣流在台灣交匯，導致今日有劇烈降雨發生。◾屏東縣九如鄉：累積861.5毫米◾屏東縣潮州鎮：累積857毫米◾屏東縣竹田鄉：累積820毫米◾屏東縣來義鄉：累積813毫米◾屏東縣春日鄉：累積809毫米氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」説，整體降雨趨勢有望減緩，不過今天到明（27）日午前，周邊水氣依然豐沛、環境不穩定，非常容易有突發性的強烈雷雨帶發展，還是要提高警覺。尤其提醒南部地區的朋友，今天深夜至明天（27日）清晨，受海陸風交會輻合影響，如果對流發展特別旺盛，容易出現強降雨。氣象署預報，今晚過後中部以北降雨會先趨緩，不過花東仍處在鋒面以及南北風交會帶，會持續降雨，南部因西南風迎風面影響，仍持續有雨。周六西半部仍要留意局部大雨或豪雨，周日後太平洋高壓逐日增強，降雨明顯趨緩。下周一南部、花東有短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨為主；下周二太平洋高壓主導天氣，各地恢復多雲到晴的穩定天氣型態。