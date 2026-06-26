我是廣告 請繼續往下閱讀

內湖「山河夾擊地形」成關鍵：天生低窪、歷史就是行水區

難敵極端雨勢？滯洪設計與都市開發形成新壓力

台北市昨（25）日強降雨引發各地區嚴重積淹水慘況，內湖區街道呈現汪洋一片，尤其大湖山莊街、金龍路及文德路等低窪地區，災情更為嚴重，這也讓蔣萬安市府的治水能力備受外界質疑。對此，作家「漂浪島嶼」指出，其實早在2017年的62豪雨，內湖就曾出現大淹水，與這次625的受災區域幾乎相同，同時也警告，一旦極端氣候大暴雨，災情會讓政治光環歸零。漂浪島嶼提到，內湖淹水之因要從地理談起，北面是金面、白石山系，南面是基隆河，市區就夾在山河之間的地帶，過去因為山坳地形，形成許多低窪湖區，所以被稱為內湖。特別是大湖與碧湖兩個區塊，位於兩大山坳處，已經是傳統淹水區域，災情幾乎都是發生在這些區域。為解決大湖低窪區域的淹水情況，市府進行大溝溪治水計畫，興建13萬立方公尺的滯洪區域，但是河道設計，反而形成快速通洪，大水迅速往下排放，一旦暴雨下游排水不及，啟動滯洪功能，排入大草坪滯洪區，可能下游已經淹水。所以上游山區山林保水，留住水量，中游滯洪優先通洪，延緩大水沖滿河道，讓下游有足夠排水的時間與空間，成為解決洪患的思考。至於碧湖區域，同樣周遭為畚箕型山體，大水從山坡匯集到街道，金龍路一帶和大湖山莊街類似，山坡水排不進河道，就是灌入街旁民宅。後來在中游興建金瑞治水園區，滯洪量2.7萬立方公尺，但是625大雨，滯洪區淹滿，大水沖滿河道，山坳周遭金龍路區域就淹水。下游文德路一帶，問題是原本相鄰河岸地區低窪處，可以蓄積洪水，但是在基隆河截彎取直後，興建內湖科技園區，為了防範洪水，土地墊高4到6公尺，就形成文德路一帶相對低窪，大水無法排出，反而成為上、中游山區，以及科技園區的大水匯集區域，所以造成淹水。現今一直在討論，雨量與排水量的差距，以及抽水能量的足夠，但是先天上，整個山坳地理環境的不利，已經有許多學者提出，山坡低窪處都可算是行水區，大水一來就是易淹水地區。內湖寸土寸金，劃設行水區域遷居避災，絕對是政治風暴，目前能做就是加大滯洪能量，將洪水滯留上游，延緩沖滿河道，讓中、下游大水，有時間能夠排出。清水溝排水很重要，但是依照水文環境，規劃都市設計，結合都市更新，落實上游保水，中游滯洪，下游避洪的系統治水觀，才有面對大雨洪水的自然解方。淹水就要面對，625只是強降雨，一旦極端氣候大暴雨，災情會讓光環歸零。