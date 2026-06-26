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柯文哲親自站台！喊話藍營別想整碗端去

竹北成兵家必爭之地 王義川：再交易出去白營就滅了

藍白若鬧翻？王義川：關鍵選票恐流向鄭朝方

針對新竹縣及竹北市的選情，民進黨立委王義川25日在節目上大膽預言，若民眾黨在竹北市的選舉中再度選擇與國民黨進行政治交易，恐將面臨「滅黨」的命運。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠近日舉行競選團隊成軍大會，民眾黨創黨主席柯文哲特別到場強力站台。柯文哲在致詞時強調，民眾黨在竹北市擁有極高的支持度，並公開示警國民黨，若打算從新竹縣長到竹北市長都「整碗端去」，未來恐怕很難再號召白營的支持者去挺藍營。對此，立委王義川分析指出，竹北市的選票在整個新竹縣佔據極大宗，且當地居民多為工程師、中產階級與年輕人等外來人口，政黨傾向與傳統宗親因素並不濃厚。王義川認為，只要能贏下竹北，新竹縣的勝選機會就很大。王義川進一步比較指出，現任主席黃國昌的操作是全面向國民黨靠攏，但最懂得以第三黨進行政治操縱的柯文哲，絕對不可能再讓竹北被交易出去。王義川直言，如果竹北這次又被交易給藍營，民眾黨就徹底滅了。王義川表示，這場選戰的關鍵在於國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩。若徐欣瑩屆時傾盡全力去挺國民黨自家的竹北市長參選人吳旭智，勢必會引發白營支持者的強烈不滿。在形成「三足鼎立」的局勢下，一旦藍白兩營撕破臉，民眾黨原本在竹北的鋼鐵支持票倉，最終很有可能會轉向投給民進黨的新竹縣長參選人鄭朝方，進而衝擊整體選情。